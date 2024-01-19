Постачання неякісного одягу для ЗСУ: суд дозволив затримати Романа Гринкевича

Печерський районний суд міста Києва дозволив затримати підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу, передає УНН.

"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний є одним з фігурантів у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень.

Як стало відомо УНН, йдеться про Романа Гринкевича, якого вже оголошено у розшук.

Додамо

У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.1, 2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України). Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.

Нагадаємо

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. Він є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

17 січня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці встановлюють місцеперебування Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.