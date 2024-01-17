Правоохоронці розшукують Романа Гринкевича для обрання запобіжного заходу
Київ • УНН
Правоохоронці розшукують Романа Гринкевича, підозрюваного у справі про оборудки з одягом для військових на 1 мільярд гривень, для обрання йому запобіжного заходу.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу. Він є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Правоохоронці встановлюють місцеперебування підозрюваного для обрання йому запобіжного заходу
Доповнення
ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.
Йдеться про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
Як зазначили у ДБР, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. У кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар статус підозрюваного мав Ігор Гринкевич.
Наразі він перебуває під вартою.