Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
Киев • УНН
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен, для избрания ему меры пресечения.
Правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого для избрания ему меры пресечения
Дополнение
ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.
Речь идет о Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
Как отметили в ГБР, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. В уголовном производстве по попытке дать взятку статус подозреваемого имел Игорь Гринкевич.
Сейчас он находится под стражей.
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен, для избрания ему меры пресечения.
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