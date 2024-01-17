Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого для избрания ему меры пресечения - сообщили в ОГП.

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ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

Речь идет о Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Как отметили в ГБР, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. В уголовном производстве по попытке дать взятку статус подозреваемого имел Игорь Гринкевич.

Сейчас он находится под стражей.