Поставка некачественной одежды для ВСУ: суд разрешил задержать Романа Гринкевича
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины. Гринкевича и еще четырех человек подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Печерский районный суд города Киева разрешил задержать подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения, передает УНН.
"Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Согласно постановлению суда, органу досудебного расследования предоставлено разрешение на задержание указанного лица с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемый является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд гривен.
Как стало известно УНН, речь идет о Романе Гринкевиче, который уже объявлен в розыск.
Добавим
В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.1, 2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины). Остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей.
Напомним
18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.
17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.
Поставка некачественной одежды для ВСУ: суд разрешил задержать Романа Гринкевича
Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины. Гринкевича и еще четырех человек подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
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