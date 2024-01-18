Романа Гринкевича оголошено в розшук - ДБР
Київ • УНН
Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, оголошено в розшук. Це сталося на тлі підозр у шахрайстві з оборонними контрактами на суму 1 мільярд гривень.
Сина Ігора Гринкевича - Романа - одного з членів злочинного угруповання, якого викритого на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ, оголосили в розшук. Про це повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку. Його оголошено в розшук. Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав
Нагадаємо
ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, ідеться зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина.
Також вчора журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора, що правоохоронці встановлюють місцезнаходження Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.
Міноборони розірвало контракти з компаніями Гринкевича і подало заяву у ДБР17.01.24, 19:48 • 25278 переглядiв