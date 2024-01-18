Романа Гринкевича оголошено в розшук - ДБР

Сина Ігора Гринкевича - Романа - одного з членів злочинного угруповання, якого викритого на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ, оголосили в розшук. Про це повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку. Його оголошено в розшук. Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав