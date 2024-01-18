Роман Гринкевич объявлен в розыск - ГБР

Сына Игоря Гринкевича - Романа - одного из членов преступной группировки, разоблаченного на сделках с закупками одежды для ВСУ, объявили в розыск. Об этом сообщила советник ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

Вчера проводились ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке. Он объявлен в розыск. Если вам известно о его местонахождении сообщайте правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал - сказала Татьяна Сапьян.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет в частности о Игоре Гринкевиче и его сыне.

Также вчера журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР