Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР

Минобороны приняло решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с компанией предпринимателя Игоря Гринкевича "Трейд лайнс ритейл". Также ведомство подало в ГБР заявление о признании Минобороны потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с Гринкевичем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем - говорится в сообщении.

Сообщается, что как стало известно Минобороны от ГБР, во время проведения досудебного расследования ГБР получило доказательства о том, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 года контрактов компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны низкокачественные товары.

"Это принесло Министерству обороны материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ГБР", - отмечается в сообщении.

В рамках досудебного расследования ГБР арестовало счета и активы этих компаний.

"В конце 2023 года одна из выше указанных компаний - "Трейд лайнс ритейл" - на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продуктов по одному из 30 контрактов для ВСУ. Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейл" для расторжения контракта. Чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта на поставку питания для ВСУ по процедуре прямых договоров", - информирует Минобороны.

Дополнение

ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

Речь идет, в частности о Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Как отметили в ГБР, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. В уголовном производстве по попытке дать взятку статус подозреваемого имел Игорь Гринкевич.

Сейчас он находится под стражей.