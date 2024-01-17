Міноборони розірвало контракти з компаніями Гринкевича і подало заяву у ДБР

Міноборони ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із компанією підприємця Ігоря Гринкевича "Трейд лайнс рітейл". Також відомство подало до ДБР заяву про визнання Міноборони потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із Гринкевичем. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що як стало відомо Міноборони від ДБР, під час проведення досудового розслідування ДБР отримало докази про те, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари.

"Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР", - зазначається в повідомленні.

У межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній.

"Наприкінці 2023 року одна з вище зазначених компаній – "Трейд лайнс рітейл" – на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ. Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту. Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів", - інформує Міноборони.

Доповнення

ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

Йдеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Як зазначили у ДБР, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. У кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар статус підозрюваного мав Ігор Гринкевич.

Наразі він перебуває під вартою.