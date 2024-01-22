Поставка некачественной одежды для ВСУ: правоохранители задержали Романа Гринкевича
Киев • УНН
При попытке пересечения границы задержали Романа Гринкевича, которого подозревают в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на сумму 1 миллиард гривен.
При попытке пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд грн. Об этом во время брифинга заявил Генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает УНН.
Как стало известно УНН из источников речь о Романе Гринкевиче.
Детали
Как отмечается, задержали его в Одессе 22 января 2023 года в 6:50 утра при попытке выехать за пределы страны.
По данным следствия, подозреваемый выехал в г. Одесса ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. Как сообщал УНН, 19 января по ходатайству прокуроров суд дал разрешение на его задержание.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Другие четверо подозреваемых находятся под стражей.
Напомним
18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.
17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.
Поставка некачественной одежды для ВСУ: правоохранители задержали Романа Гринкевича
При попытке пересечения границы задержали Романа Гринкевича, которого подозревают в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на сумму 1 миллиард гривен.
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