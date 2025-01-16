Закупівля неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень: справу Гринкевичей передали до суду

Завершилося досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а також його сина Романа, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили в ДБР, передає УНН.

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"Працівники ДБР за сприяння Державної аудиторської служби України завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень. Обвинувальний акт направлено до суду", - повідомили в ДБР.

За даними джерел УНН, мова йде про Романа та Ігоря Гринкевича.

Зазначається, що курував оборудку підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд гривень. Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд гривень.

Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень. ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук - додали в ДБР.

Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.