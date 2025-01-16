Закупка некачественной одежды для нужд ВСУ на более 1 млрд гривен: дело Гринкевичей передали в суд

Завершилось досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, а также его сына Романа, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных Сил Украины на более чем 1 млрд гривен. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Детали

"Работники ГБР при содействии Государственной аудиторской службы Украины завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена и членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных Сил Украины на более чем 1 млрд гривен. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили в ГБР.

По данным источников УНН, речь идет о Романе и Игоре Гринкевичах.

Отмечается, что курировал сделку предприниматель из Львова, который привлек к ней своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд гривен. В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд гривен.

Поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Из-за этого убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен. ГБР задержало членов преступной организации и сообщило им о подозрениях. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Один из фигурантов объявлен в международный розыск - добавили в ГБР.

Организатор сделки и его приспешники обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, добытого преступным путем (ст. 255, ст. 190, ст. 209 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.