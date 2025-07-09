Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн

Колишньому керівнику Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби. За даними слідства, дії ексчиновника завдали збитків державі у понад 340 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.

Деталі

За даними УНН йдеться про Максима Гриценка, якій фігурує у справі Гринкевичів.

В Офісі Генпрокурора вказали, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та спільно з Державним бюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому керівнику Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України (нині Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів) за ч. 4 ст. 425 КК України (Недбале ставлення до військової служби).

Слідство встановило, що у серпні-листопаді 2023 року посадовець Міноборони уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 19 договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення на 2,045 млрд гривень. При цьому, як вказано, до суми державних договорів було включено ПДВ в розмірі 340,867 млн гривень всупереч Постанові КМУ від 02.03.2022 № 178 та ст. 195 Податкового кодексу України.

Своїми діями експосадовець Міноборони спричинив тяжкі наслідки на зазначену суму - вказали в ОГП.

Зазначається, що збитки підтвердилися аудитом Державної аудиторської служби України та висновком судово-економічної експертизи.

Прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів для відшкодування до державного бюджету України субʼєктами господарювання збитків на суму 329,22 млн гривень. Вживаються відповідні заходи щодо стягнення ще 11,647 млн гривень - додали в прокуратурі.

Доповнення

4 липня повідомлялось, що Максиму Гриценку повідомили про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України) зі збитками на понад 2 млрд грн.

Нагадаємо

17 січня 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня тогож рокусина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

16 січня 2025 року ДБР завершило розслідування щодо Ігоря та Романа Гринкевичів за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ. Збитки держави склали понад 1,1 млрд грн, обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.