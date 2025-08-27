Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях

$41.400.03
48.270.21
ukenru
11:13 • 2308 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 3328 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 14840 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 41906 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 40444 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 102676 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 72509 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 150061 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151261 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 59201 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
36%
751мм
Популярнi новини
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 30524 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 28785 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 24691 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 22696 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 24157 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 18506 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 41883 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 66644 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 63874 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 150046 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Марк Цукерберг
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 12277 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 12821 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 24325 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 22748 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 72838 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Боєприпаси
TikTok
Facebook

Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Начальник Сарненської філії "Поліський лісовий офіс" отримав хабар у понад 3 млн грн за погодження вирубування деревини та допомогу в тендерах. Його затримали під час отримання чергової частини коштів, повідомили про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях

Начальник Сарненської філії "Поліський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України" отримав понад 3 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, за процесуального керівництва якого здійснюється розслідування, пише УНН.

Деталі

Як вказує слідство, посадовець вимагав хабаря від представників підприємств за погодження вирубування певного обсягу деревини, а також за підписання актів і сприяння господарській діяльності підприємства. 

Крім того, начальник філії обіцяв допомогти у перемогах в тендерах на заготівлю деревини для окремих підприємств. 

Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 3 млн грн. Отримання коштів здійснювалося двома траншами. Під час отримання чергової частини грошових коштів посадовця затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України

– йдеться в повідомленні Офіса Генпрокурора.

Слідчі провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучили документи та інші доказові речі, що свідчать про злочин. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням. 

Збитки на понад 248 млн грн: в Україні судитимуть причетних до зловживань у сфері оборони27.08.25, 10:39 • 2280 переглядiв

Після доведення обвинувачення фігурант може потрапити до в'язниці на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн09.07.25, 15:24 • 1412 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Україна