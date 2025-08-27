Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях
Начальник Сарненської філії "Поліський лісовий офіс" отримав хабар у понад 3 млн грн за погодження вирубування деревини та допомогу в тендерах. Його затримали під час отримання чергової частини коштів, повідомили про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
Начальник Сарненської філії "Поліський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України" отримав понад 3 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, за процесуального керівництва якого здійснюється розслідування, пише УНН.
Деталі
Як вказує слідство, посадовець вимагав хабаря від представників підприємств за погодження вирубування певного обсягу деревини, а також за підписання актів і сприяння господарській діяльності підприємства.
Крім того, начальник філії обіцяв допомогти у перемогах в тендерах на заготівлю деревини для окремих підприємств.
Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 3 млн грн. Отримання коштів здійснювалося двома траншами. Під час отримання чергової частини грошових коштів посадовця затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України
Слідчі провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучили документи та інші доказові речі, що свідчать про злочин. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням.
Після доведення обвинувачення фігурант може потрапити до в'язниці на строк до 12 років із конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.
