Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях

Начальник Сарненської філії "Поліський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України" отримав понад 3 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, за процесуального керівництва якого здійснюється розслідування, пише УНН.

Як вказує слідство, посадовець вимагав хабаря від представників підприємств за погодження вирубування певного обсягу деревини, а також за підписання актів і сприяння господарській діяльності підприємства.

Крім того, начальник філії обіцяв допомогти у перемогах в тендерах на заготівлю деревини для окремих підприємств.

Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 3 млн грн. Отримання коштів здійснювалося двома траншами. Під час отримання чергової частини грошових коштів посадовця затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України