Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 13100 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 15418 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 21870 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 36592 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24127 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19295 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18832 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20647 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43473 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Автори
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 36596 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43475 перегляди
Вибух автобуса в Києві: поліція з'ясовує обставини інциденту

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У Подільському районі Києва стався вибух в автобусі, обставини якого наразі встановлюють правоохоронці. Інформація про можливих потерпілих уточнюється, на місці працюють екстрені служби.

Вибух автобуса в Києві: поліція з'ясовує обставини інциденту

Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху в автобусі у Подільському районі Києва. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Деталі

Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці. Інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби

- йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає.

Транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух - стався вибух

У поліції додали, що більше деталей буде опубліковано згодом.

Нагадаємо

На Київщині сталась дорожно-транспортна пригода, внаслідок якої загинула дитина.

Павло Башинський

