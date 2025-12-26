Вибух автобуса в Києві: поліція з'ясовує обставини інциденту
Київ • УНН
У Подільському районі Києва стався вибух в автобусі, обставини якого наразі встановлюють правоохоронці. Інформація про можливих потерпілих уточнюється, на місці працюють екстрені служби.
Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху в автобусі у Подільському районі Києва. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.
Деталі
Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці. Інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби
За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає.
Транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух - стався вибух
У поліції додали, що більше деталей буде опубліковано згодом.
