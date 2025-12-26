Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 3826 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 14070 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 16117 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 22537 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 37219 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24310 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19400 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18887 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20708 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43780 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.6м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 18159 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 17993 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 10213 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 15288 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto15:38 • 21272 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 8600 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 14070 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 15288 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 37219 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Село
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 8600 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 5690 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 6970 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 10213 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 26253 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сухой Су-30
Сериал

Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента

Киев • УНН

 • 498 просмотра

В Подольском районе Киева произошел взрыв в автобусе, обстоятельства которого сейчас устанавливают правоохранители. Информация о возможных пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.

Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в автобусе в Подольском районе Киева. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Детали

Полиция выясняет обстоятельства взрыва автобуса в Подольском районе столицы. Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет.

Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того как водитель начал движение - произошел взрыв

В полиции добавили, что больше деталей будет опубликовано позже.

Напомним

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киев