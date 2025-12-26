Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента
Киев • УНН
В Подольском районе Киева произошел взрыв в автобусе, обстоятельства которого сейчас устанавливают правоохранители. Информация о возможных пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.
Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в автобусе в Подольском районе Киева. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Детали
Полиция выясняет обстоятельства взрыва автобуса в Подольском районе столицы. Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы
По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет.
Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того как водитель начал движение - произошел взрыв
В полиции добавили, что больше деталей будет опубликовано позже.
Напомним
