Смертельна ДТП на Київщині: 8-річний хлопчик загинув, двоє дітей травмовані
Київ • УНН
На Київщині 40-річна водійка Jeep Cherokee виїхала на зустрічну смугу, зіткнувшись з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинув 8-річний хлопчик, ще двоє малолітніх пасажирів позашляховика отримали травми.
На Київщині сталась дорожно-транспортна пригода, внаслідок якої загинула дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Київській області.
Деталі
Трагедія сталась на ділянці автодороги сполученням "Київ-Овруч" в напрямку селища Іванків у Вишгородському районі. За даними правоохоронців, 40-річна водійка автомобіля Jeep Cherokee на заокругленні проїзної частини дороги допустила виїзд на зустрічну смугу, де зіткнулася із вантажівкою, яка їхала назустріч під керуванням 67-річного чоловіка.
В результаті загинув 8-річних хлопчик, який перебував у салоні Jeep. Ще двоє малолітніх пасажирів позашляховика зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до медичного закладу для надання необхідної допомоги, заявили в поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель дитини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Наразі триває розслідування: санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в період з січня по листопад в Україні внаслідок ДТП загинуло 2938 людей, з них 179 дітей. Також було травмовано 29093 людини.