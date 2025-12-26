Смертельное ДТП в Киевской области: 8-летний мальчик погиб, двое детей травмированы

$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:40 • 1288 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:07 • 6218 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 11942 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 21322 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 13605 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 21741 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 14450 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 15347 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 23837 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 78735 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
6.2м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 17496 просмотра
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 12315 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 14281 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 13094 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 8828 просмотра
публикации
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 21300 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 21723 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 78727 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 79978 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 60601 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Марк Рютте
Манфред Вебер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 6684 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 19367 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 23272 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 24269 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 27375 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Смертельное ДТП в Киевской области: 8-летний мальчик погиб, двое детей травмированы

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

В Киевской области 40-летняя водитель Jeep Cherokee выехала на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. В результате ДТП погиб 8-летний мальчик, еще двое малолетних пассажиров внедорожника получили травмы.

Смертельное ДТП в Киевской области: 8-летний мальчик погиб, двое детей травмированы
Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.

Детали

Трагедия произошла на участке автодороги сообщением "Киев-Овруч" в направлении поселка Иванков в Вышгородском районе. По данным правоохранителей, 40-летняя водитель автомобиля Jeep Cherokee на закруглении проезжей части дороги допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, который ехал навстречу под управлением 67-летнего мужчины.

В результате погиб 8-летний мальчик, который находился в салоне Jeep. Еще двое малолетних пассажиров внедорожника получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, заявили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего гибель ребенка (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжается расследование: санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в период с января по ноябрь в Украине в результате ДТП погибло 2938 человек, из них 179 детей. Также было травмировано 29093 человека.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киевская область
Украина