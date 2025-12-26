Смертельное ДТП в Киевской области: 8-летний мальчик погиб, двое детей травмированы
Киев • УНН
В Киевской области 40-летняя водитель Jeep Cherokee выехала на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. В результате ДТП погиб 8-летний мальчик, еще двое малолетних пассажиров внедорожника получили травмы.
В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.
Детали
Трагедия произошла на участке автодороги сообщением "Киев-Овруч" в направлении поселка Иванков в Вышгородском районе. По данным правоохранителей, 40-летняя водитель автомобиля Jeep Cherokee на закруглении проезжей части дороги допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, который ехал навстречу под управлением 67-летнего мужчины.
В результате погиб 8-летний мальчик, который находился в салоне Jeep. Еще двое малолетних пассажиров внедорожника получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, заявили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего гибель ребенка (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас продолжается расследование: санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в период с января по ноябрь в Украине в результате ДТП погибло 2938 человек, из них 179 детей. Также было травмировано 29093 человека.