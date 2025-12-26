Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода між Україною та США майже готова, і питання її підписання залежить від його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Ми працюємо щоденно над кількома документами. Їх зараз п’ять. Ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіям безпеки. Я вважаю, що в принципі ця угода, а у нас є кілька угод про гарантії безпеки - між нами і США, є рамкові речі між нами, США та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і США угода майже готова. І питання - підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч. І тому я вважаю, що цей документ, він є вже на столі