Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода між Україною та США майже готова. Її підписання залежить від зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.
Ми працюємо щоденно над кількома документами. Їх зараз п’ять. Ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіям безпеки. Я вважаю, що в принципі ця угода, а у нас є кілька угод про гарантії безпеки - між нами і США, є рамкові речі між нами, США та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і США угода майже готова. І питання - підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч. І тому я вважаю, що цей документ, він є вже на столі
Він додав, що угоду щодо завершення війни не можна підписувати без європейських партнерів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.