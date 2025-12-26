$41.930.00
20:03 • 3108 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 7336 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11591 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12319 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13924 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15507 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36805 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37230 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94473 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48819 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода між Україною та США майже готова. Її підписання залежить від зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода між Україною та США майже готова, і питання її підписання залежить від його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН

Ми працюємо щоденно над кількома документами. Їх зараз п’ять. Ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіям безпеки. Я вважаю, що в принципі ця угода, а у нас є кілька угод про гарантії безпеки - між нами і США, є рамкові речі між нами, США та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і США угода майже готова. І питання - підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч. І тому я вважаю, що цей документ, він є вже на столі 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що угоду щодо завершення війни не можна підписувати без європейських партнерів. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.

Павло Башинський

