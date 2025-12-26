$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 9732 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 23593 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 22050 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 28528 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41932 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 25853 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 20549 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19394 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21168 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45707 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
росія постійно шукає причини, щоб не підписувати мирний план: Зеленський однією з тем переговорів з Трампом назвав тиск на рф

Київ • УНН

 • 2506 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає причини, щоб не підписувати мирний план. За його словами, необхідно тиснути на рф, щоб вона його підписала. Саме це Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом, про що сказав журналістам, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи є хоч один шанс, що росія погодитися на мирний план, Зеленський заявив: "Я зараз не думаю про це".

"Чому? Тому що росія постійно шукає причини, щоб не погоджуватися. Відповідь дуже проста, якщо Україна показує свою позицію, вона конструктивна. А росія, наприклад, не погоджується, значить тиску недостатньо. І це також я хочу говорити з президентом США", - вказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго в американському штаті Флорида, де розміщується приватна резиденція Трампа.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида