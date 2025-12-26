росія постійно шукає причини, щоб не підписувати мирний план: Зеленський однією з тем переговорів з Трампом назвав тиск на рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає причини, щоб не підписувати мирний план. За його словами, необхідно тиснути на рф, щоб вона його підписала. Саме це Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом, про що сказав журналістам, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання, чи є хоч один шанс, що росія погодитися на мирний план, Зеленський заявив: "Я зараз не думаю про це".
"Чому? Тому що росія постійно шукає причини, щоб не погоджуватися. Відповідь дуже проста, якщо Україна показує свою позицію, вона конструктивна. А росія, наприклад, не погоджується, значить тиску недостатньо. І це також я хочу говорити з президентом США", - вказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго в американському штаті Флорида, де розміщується приватна резиденція Трампа.