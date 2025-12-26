$41.930.22
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Россия постоянно ищет причины, чтобы не подписывать мирный план: Зеленский одной из тем переговоров с Трампом назвал давление на РФ

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно ищет поводы, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.

Россия постоянно ищет причины, чтобы не подписывать мирный план: Зеленский одной из тем переговоров с Трампом назвал давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно ищет причины, чтобы не подписывать мирный план. По его словам, необходимо давить на РФ, чтобы она его подписала. Именно это Зеленский планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом, о чем сказал журналистам, передает УНН.

Подробности

Отвечая на вопрос, есть ли хоть один шанс, что Россия согласится на мирный план, Зеленский заявил: "Я сейчас не думаю об этом".

"Почему? Потому что Россия постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться. Ответ очень прост, если Украина показывает свою позицию, она конструктивна. А Россия, например, не соглашается, значит давления недостаточно. И это также я хочу говорить с президентом США", - указал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, где находится частная резиденция Трампа.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида