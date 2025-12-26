Россия постоянно ищет причины, чтобы не подписывать мирный план: Зеленский одной из тем переговоров с Трампом назвал давление на РФ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно ищет поводы, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.
Подробности
Отвечая на вопрос, есть ли хоть один шанс, что Россия согласится на мирный план, Зеленский заявил: "Я сейчас не думаю об этом".
"Почему? Потому что Россия постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться. Ответ очень прост, если Украина показывает свою позицию, она конструктивна. А Россия, например, не соглашается, значит давления недостаточно. И это также я хочу говорить с президентом США", - указал Зеленский.
Напомним
Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, где находится частная резиденция Трампа.