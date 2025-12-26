Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Київ • УНН
Вранці 24 грудня в уссурійську на парковці військової частини 19288 пролунали два вибухи. російські джерела повідомляють про "хлопок зварювального апарату", проте на місці події помічена значна кількість силовиків.
Напередодні світлого свята Різдва Христового, вранці 24 грудня у місті уссурійськ приморського краю рф пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 - 80-ї вітебської червонопрапорної бригади управління. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в українській розвідці.
Деталі
За усталеною російською традицією, офіційні ворожі джерела не поспішають деталізувати подію. Натомість у повідомленнях тамтешніх "ЗМІ" йдеться про нібито "хлопок зварювального апарату".
Водночас очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків. Місцеве населення щиро дивується, чому на ліквідацію наслідків технічної несправності зварювального апарату залучені десятки силовиків, зокрема й представники спецслужб.
Нагадаємо, що окупанти з 80-ої бригади управління ЗС рф брали активну участь в агресивній війні проти України. Відомі факти здійснення ними воєнних злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей
Головне управління розвідки продовжує здійснення святкових заходів в тилу ворога та докладає зусиль, аби в ці різдвяні дні якомога більше російських окупантів стали "хорошими" та холодними, як перший зимовий сніг.
Нагадаємо
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору рф. Йдеться про морський порт темрюк та оренбурзький газопереробний завод.