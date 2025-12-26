Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини

$41.930.00
20:03 • 3006 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 7060 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11438 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12243 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13864 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15477 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36767 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37216 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94314 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48789 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну
У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА
Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 11:18 • 70012 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 60752 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марк Карні
Іраклій Кобахідзе
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Сумська область
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках
Опалення
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини

Київ • УНН

 • 22471 перегляди

Вранці 24 грудня в уссурійську на парковці військової частини 19288 пролунали два вибухи. російські джерела повідомляють про "хлопок зварювального апарату", проте на місці події помічена значна кількість силовиків.

Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини

Напередодні світлого свята Різдва Христового, вранці 24 грудня у місті уссурійськ приморського краю рф пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 - 80-ї вітебської червонопрапорної бригади управління. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в українській розвідці.

Деталі

За усталеною російською традицією, офіційні ворожі джерела не поспішають деталізувати подію. Натомість у повідомленнях тамтешніх "ЗМІ" йдеться про нібито "хлопок зварювального апарату".

Водночас очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків. Місцеве населення щиро дивується, чому на ліквідацію наслідків технічної несправності зварювального апарату залучені десятки силовиків, зокрема й представники спецслужб.

Нагадаємо, що окупанти з 80-ої бригади управління ЗС рф брали активну участь в агресивній війні проти України. Відомі факти здійснення ними воєнних злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей

 - заявили в розвідці.

Головне управління розвідки продовжує здійснення святкових заходів в тилу ворога та докладає зусиль, аби в ці різдвяні дні якомога більше російських окупантів стали "хорошими" та холодними, як перший зимовий сніг.

Нагадаємо

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору рф. Йдеться про морський порт темрюк та оренбурзький газопереробний завод.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна