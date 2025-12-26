$41.930.22
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 4786 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 3398 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 8872 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 10048 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 12614 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22062 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 71841 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 69662 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 84524 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Утром 24 декабря в уссурийске на парковке воинской части 19288 прогремели два взрыва. российские источники сообщают о "хлопке сварочного аппарата", однако на месте происшествия замечено значительное количество силовиков.

Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части

Накануне светлого праздника Рождества Христова, утром 24 декабря в городе уссурийск приморского края рф прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 - 80-й витебской краснознаменной бригады управления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.

Детали

По устоявшейся российской традиции, официальные вражеские источники не спешат детализировать произошедшее. Зато в сообщениях тамошних "СМИ" говорится о якобы "хлопке сварочного аппарата".

В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников фсб и пожарных расчетов. Местное население искренне удивляется, почему на ликвидацию последствий технической неисправности сварочного аппарата привлечены десятки силовиков, в том числе и представители спецслужб.

Напомним, что оккупанты из 80-й бригады управления вс рф активно участвовали в агрессивной войне против Украины. Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей

 - заявили в разведке.

Главное управление разведки продолжает осуществление праздничных мероприятий в тылу врага и прилагает усилия, чтобы в эти рождественские дни как можно больше российских оккупантов стали "хорошими" и холодными, как первый зимний снег.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ. Речь идет о морском порте темрюк и оренбургском газоперерабатывающем заводе.

Павел Башинский

