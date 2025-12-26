Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Киев • УНН
Утром 24 декабря в уссурийске на парковке воинской части 19288 прогремели два взрыва. российские источники сообщают о "хлопке сварочного аппарата", однако на месте происшествия замечено значительное количество силовиков.
Накануне светлого праздника Рождества Христова, утром 24 декабря в городе уссурийск приморского края рф прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 - 80-й витебской краснознаменной бригады управления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.
Детали
По устоявшейся российской традиции, официальные вражеские источники не спешат детализировать произошедшее. Зато в сообщениях тамошних "СМИ" говорится о якобы "хлопке сварочного аппарата".
В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников фсб и пожарных расчетов. Местное население искренне удивляется, почему на ликвидацию последствий технической неисправности сварочного аппарата привлечены десятки силовиков, в том числе и представители спецслужб.
Напомним, что оккупанты из 80-й бригады управления вс рф активно участвовали в агрессивной войне против Украины. Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей
Главное управление разведки продолжает осуществление праздничных мероприятий в тылу врага и прилагает усилия, чтобы в эти рождественские дни как можно больше российских оккупантов стали "хорошими" и холодными, как первый зимний снег.
Напомним
