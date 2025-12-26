Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Київ • УНН
Україна завершила збір врожаю у 2025 році. Попри повномасштабну війну та складні погодні умови, аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних культур. Після завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн
Як зазначається, ці показники мають особливе значення в контексті євроінтеграційного курсу України. За обсягами виробництва зернових Україна вже сьогодні посідає друге місце серед країн ЄС - після Франції (63,1 млн тонн), випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) і Польщу (36,5 млн тонн).
У виробництві кукурудзи, як повідомляється, Україна є безумовним лідером: у 2025 році зібрано 23,5 млн тонн, тоді як загальний обсяг виробництва цієї культури в ЄС становить 57 млн тонн. За соняшником Україна також утримує лідерство – 9 млн тонн проти 8,5 млн тонн у всіх країнах ЄС разом.
"Середня врожайність зернових в Україні у 2025 році становить 5,08 т/га – лише на 14% нижче за середній показник у країнах ЄС. За цим рівнем Україна перебуває на 18-му місці серед 27 держав Євросоюзу та випереджає окремі великі аграрні країни: врожайність в Україні на 15% вища, ніж в Іспанії, та на 11% – ніж у Румунії", - ідеться у повідомленні.
Водночас провідні європейські виробники – Франція та Німеччина демонструють врожайність зернових на 42-48% вищу за українську. "Цей розрив не пов’язаний із кліматичними умовами, адже виробництво в цих країнах зосереджене на схожих агрокліматичних широтах. Це свідчить про значний потенціал України для підвищення врожайності за рахунок інвестицій, сучасних технологій, розвитку аграрної інфраструктури та доступу до фінансування", - наголосили у міністерстві.
"Україна вже є одним із ключових виробників зерна в Європі та світі. Український агросектор не створює загроз для ринку ЄС, а навпаки – посилює стабільність постачання та зміцнює глобальну продовольчу безпеку. Інтеграція України до Європейського Союзу означає формування потужного аграрного виробника з високим потенціалом зростання, що підвищує стійкість ЄС до глобальних продовольчих викликів", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.
