Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 23891 перегляди

Україна завершила збір врожаю 2025 року, зібравши 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних культур. Загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн після збирання кукурудзи.

Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних

Україна завершила цьогорічний збір врожаю, який сягнув 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних культур, і після завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн, повідомили і Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства у п'ятницю, пише УНН.

Україна завершила збір врожаю у 2025 році. Попри повномасштабну війну та складні погодні умови, аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних культур. Після завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн

- повідомили в Мінекономіки.

Як зазначається, ці показники мають особливе значення в контексті євроінтеграційного курсу України. За обсягами виробництва зернових Україна вже сьогодні посідає друге місце серед країн ЄС - після Франції (63,1 млн тонн), випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) і Польщу (36,5 млн тонн).

У виробництві кукурудзи, як повідомляється, Україна є безумовним лідером: у 2025 році зібрано 23,5 млн тонн, тоді як загальний обсяг виробництва цієї культури в ЄС становить 57 млн тонн. За соняшником Україна також утримує лідерство – 9 млн тонн проти 8,5 млн тонн у всіх країнах ЄС разом.

"Середня врожайність зернових в Україні у 2025 році становить 5,08 т/га – лише на 14% нижче за середній показник у країнах ЄС. За цим рівнем Україна перебуває на 18-му місці серед 27 держав Євросоюзу та випереджає окремі великі аграрні країни: врожайність в Україні на 15% вища, ніж в Іспанії, та на 11% – ніж у Румунії", - ідеться у повідомленні.

Водночас провідні європейські виробники – Франція та Німеччина демонструють врожайність зернових на 42-48% вищу за українську. "Цей розрив не пов’язаний із кліматичними умовами, адже виробництво в цих країнах зосереджене на схожих агрокліматичних широтах. Це свідчить про значний потенціал України для підвищення врожайності за рахунок інвестицій, сучасних технологій, розвитку аграрної інфраструктури та доступу до фінансування", - наголосили у міністерстві.

"Україна вже є одним із ключових виробників зерна в Європі та світі. Український агросектор не створює загроз для ринку ЄС, а навпаки – посилює стабільність постачання та зміцнює глобальну продовольчу безпеку. Інтеграція України до Європейського Союзу означає формування потужного аграрного виробника з високим потенціалом зростання, що підвищує стійкість ЄС до глобальних продовольчих викликів", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Юлія Шрамко

