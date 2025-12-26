Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Киев • УНН
Украина завершила сбор урожая 2025 года, собрав 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных культур. Общий объем производства зерновых ожидается на уровне около 60 млн тонн после уборки кукурузы.
Украина завершила сбор урожая в 2025 году. Несмотря на полномасштабную войну и сложные погодные условия, аграрии собрали 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных культур. После завершения уборки кукурузы общий объем производства зерновых ожидается на уровне около 60 млн тонн.
Как отмечается, эти показатели имеют особое значение в контексте евроинтеграционного курса Украины. По объемам производства зерновых Украина уже сегодня занимает второе место среди стран ЕС - после Франции (63,1 млн тонн), опережая Германию (45,2 млн тонн) и Польшу (36,5 млн тонн).
В производстве кукурузы, как сообщается, Украина является безусловным лидером: в 2025 году собрано 23,5 млн тонн, тогда как общий объем производства этой культуры в ЕС составляет 57 млн тонн. По подсолнечнику Украина также удерживает лидерство – 9 млн тонн против 8,5 млн тонн во всех странах ЕС вместе.
"Средняя урожайность зерновых в Украине в 2025 году составляет 5,08 т/га – лишь на 14% ниже среднего показателя в странах ЕС. По этому уровню Украина находится на 18-м месте среди 27 государств Евросоюза и опережает отдельные крупные аграрные страны: урожайность в Украине на 15% выше, чем в Испании, и на 11% – чем в Румынии", - говорится в сообщении.
В то же время ведущие европейские производители – Франция и Германия демонстрируют урожайность зерновых на 42-48% выше украинской. "Этот разрыв не связан с климатическими условиями, ведь производство в этих странах сосредоточено на схожих агроклиматических широтах. Это свидетельствует о значительном потенциале Украины для повышения урожайности за счет инвестиций, современных технологий, развития аграрной инфраструктуры и доступа к финансированию", - подчеркнули в министерстве.
"Украина уже является одним из ключевых производителей зерна в Европе и мире. Украинский агросектор не создает угроз для рынка ЕС, а наоборот – усиливает стабильность поставок и укрепляет глобальную продовольственную безопасность. Интеграция Украины в Европейский Союз означает формирование мощного аграрного производителя с высоким потенциалом роста, что повышает устойчивость ЕС к глобальным продовольственным вызовам", – подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
