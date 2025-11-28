Украина завершает жатву: ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных нового урожая

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 5406 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 3056 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 8154 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 10272 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 18433 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 16544 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 15931 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 14279 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11743 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29721 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
80%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 16126 просмотра
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto06:12 • 10214 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 9392 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 12555 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 5942 просмотра
публикации
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 5420 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 5134 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 18438 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 6010 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 9468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Джо Байден
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Вашингтон
Австрия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 16153 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 35172 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 55745 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 88697 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 103873 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Дія (сервис)

Украина завершает жатву: ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных нового урожая

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Украина завершает жатву 2025 года, собрав 52,58 млн тонн зерновых культур с 89% засеянных площадей. В целом ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных культур.

Украина завершает жатву: ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных нового урожая

Украина завершает жатву 2025 года – собрано 52,6 млн тонн зерновых, в целом ожидается до 60 млн тонн зерна нового урожая, до 20 млн тонн масличных культур, сообщило в пятницу Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.

По состоянию на 28 ноября в Украине уже собрано 52 580,7 тыс. тонн зерновых культур на площади 10 420,1 тыс. га. Обмолочено 89% площадей, засеянных этими культурами

- сообщили в Минэкономики.

В частности, собрано:

  • пшеницы – 22 960,2 тыс. тонн на площади 5 051,6 тыс. га;
    • ячменя – 5 419,1 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га;
      • гороха – 672,5 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га;
        • кукурузы – 22 486,2 тыс. тонн на площади 3 309.7 тыс. га, что составляет 75% засеянных площадей.

          Других зерновых и зернобобовых собрано 898,1 тыс. тонн на площади 327,8 тыс. га.

          Среди лидеров сбора:

          • Хмельницкая область – 4 889,1 тыс. тонн с площади 574,7 тыс. га
            • Черниговская область – 4 763,8 тыс. тонн с площади 659,0 тыс. га
              • Винницкая область – 4 636,8 тыс. тонн с площади 730,8 тыс. га.
                • Одесская область – 4 067,7 тыс. тонн с площади 1 202,4 тыс. га.
                  • Полтавская область – 3 890,7 тыс. тонн с площади 552,60 тыс. га.

                    Масличных культур на 28 ноября собрано 17 079,3 тыс. тонн. В частности:

                    • подсолнечника – 9 019,3 тыс. тонн на площади 4 800,3 тыс. га;
                      • сои – 4 743,2 тыс. тонн на площади 2 000,4 тыс. га;
                        • рапса – 3 316,7 тыс. тонн на площади 1 260,2 тыс. га.

                          В целом, подсолнечника собрано с 93% засеянных площадей, сои – 97%, сбор рапса завершен.

                          Сахарной свеклы накопано уже 10 274,1 тыс. тонн на площади 192,2 тыс. га, что составляет 97% засеянных площадей.

                          Украинские аграрии уже четвертый год подряд завершают жатву в условиях полномасштабной войны и снова демонстрируют чрезвычайную устойчивость и хорошие результаты. Ожидается до 60 млн тонн зерновых, до 20 млн тонн масличных культур. Собранного урожая полностью достаточно для обеспечения украинцев продовольствием и формирования стабильной кормовой базы для животноводческой отрасли. Приблизительно две трети продукции будет экспортировано

                          - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

                          Посевная

                          "В Украине фактически завершен посев озимых культур", - говорится в сообщении.

                          Аграрии, как указано, засеяли 6 429,9 тыс. га культур. В частности, пшеницы - 4 692,8 тыс. га, ячменя – 586,1 тыс. га, ржи – 66,3 тыс. га, рапса - 1 084,7 тыс. га.

                          По сравнению с прошлым сезоном структура посевных площадей остается в целом стабильной. "Основной акцент сохраняется на озимой пшенице, которая традиционно формирует продовольственную основу страны. Это означает, что аграрии уже заложили основу урожая 2026 года", - сказано в сообщении.

                          Нацбанк снизил прогноз урожая большинства культур: что повлияло01.08.25, 12:21 • 5191 просмотр

                          Юлия Шрамко

                          ЭкономикаАгроновости
                          Животные
                          Кабинет Министров Украины
                          Военное положение
                          Война в Украине
                          Хмельницкая область
                          Винницкая область
                          Полтавская область
                          Одесская область
                          Черниговская область
                          Украина