Украина завершает жатву: ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных нового урожая

Украина завершает жатву 2025 года – собрано 52,6 млн тонн зерновых, в целом ожидается до 60 млн тонн зерна нового урожая, до 20 млн тонн масличных культур, сообщило в пятницу Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.

По состоянию на 28 ноября в Украине уже собрано 52 580,7 тыс. тонн зерновых культур на площади 10 420,1 тыс. га. Обмолочено 89% площадей, засеянных этими культурами - сообщили в Минэкономики.

В частности, собрано:

пшеницы – 22 960,2 тыс. тонн на площади 5 051,6 тыс. га;

ячменя – 5 419,1 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га;

гороха – 672,5 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га;

кукурузы – 22 486,2 тыс. тонн на площади 3 309.7 тыс. га, что составляет 75% засеянных площадей.

Других зерновых и зернобобовых собрано 898,1 тыс. тонн на площади 327,8 тыс. га.

Среди лидеров сбора:

Хмельницкая область – 4 889,1 тыс. тонн с площади 574,7 тыс. га

Черниговская область – 4 763,8 тыс. тонн с площади 659,0 тыс. га

Винницкая область – 4 636,8 тыс. тонн с площади 730,8 тыс. га.

Одесская область – 4 067,7 тыс. тонн с площади 1 202,4 тыс. га.

Полтавская область – 3 890,7 тыс. тонн с площади 552,60 тыс. га.

Масличных культур на 28 ноября собрано 17 079,3 тыс. тонн. В частности:

подсолнечника – 9 019,3 тыс. тонн на площади 4 800,3 тыс. га;

сои – 4 743,2 тыс. тонн на площади 2 000,4 тыс. га;

рапса – 3 316,7 тыс. тонн на площади 1 260,2 тыс. га.

В целом, подсолнечника собрано с 93% засеянных площадей, сои – 97%, сбор рапса завершен.

Сахарной свеклы накопано уже 10 274,1 тыс. тонн на площади 192,2 тыс. га, что составляет 97% засеянных площадей.

Украинские аграрии уже четвертый год подряд завершают жатву в условиях полномасштабной войны и снова демонстрируют чрезвычайную устойчивость и хорошие результаты. Ожидается до 60 млн тонн зерновых, до 20 млн тонн масличных культур. Собранного урожая полностью достаточно для обеспечения украинцев продовольствием и формирования стабильной кормовой базы для животноводческой отрасли. Приблизительно две трети продукции будет экспортировано - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Посевная

"В Украине фактически завершен посев озимых культур", - говорится в сообщении.

Аграрии, как указано, засеяли 6 429,9 тыс. га культур. В частности, пшеницы - 4 692,8 тыс. га, ячменя – 586,1 тыс. га, ржи – 66,3 тыс. га, рапса - 1 084,7 тыс. га.

По сравнению с прошлым сезоном структура посевных площадей остается в целом стабильной. "Основной акцент сохраняется на озимой пшенице, которая традиционно формирует продовольственную основу страны. Это означает, что аграрии уже заложили основу урожая 2026 года", - сказано в сообщении.

