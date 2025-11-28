Украина завершает жатву: ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных нового урожая
Украина завершает жатву 2025 года, собрав 52,58 млн тонн зерновых культур с 89% засеянных площадей. В целом ожидается до 60 млн тонн зерна и до 20 млн тонн масличных культур.
По состоянию на 28 ноября в Украине уже собрано 52 580,7 тыс. тонн зерновых культур на площади 10 420,1 тыс. га. Обмолочено 89% площадей, засеянных этими культурами
В частности, собрано:
- пшеницы – 22 960,2 тыс. тонн на площади 5 051,6 тыс. га;
- ячменя – 5 419,1 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га;
- гороха – 672,5 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га;
- кукурузы – 22 486,2 тыс. тонн на площади 3 309.7 тыс. га, что составляет 75% засеянных площадей.
Других зерновых и зернобобовых собрано 898,1 тыс. тонн на площади 327,8 тыс. га.
Среди лидеров сбора:
- Хмельницкая область – 4 889,1 тыс. тонн с площади 574,7 тыс. га
- Черниговская область – 4 763,8 тыс. тонн с площади 659,0 тыс. га
- Винницкая область – 4 636,8 тыс. тонн с площади 730,8 тыс. га.
- Одесская область – 4 067,7 тыс. тонн с площади 1 202,4 тыс. га.
- Полтавская область – 3 890,7 тыс. тонн с площади 552,60 тыс. га.
Масличных культур на 28 ноября собрано 17 079,3 тыс. тонн. В частности:
- подсолнечника – 9 019,3 тыс. тонн на площади 4 800,3 тыс. га;
- сои – 4 743,2 тыс. тонн на площади 2 000,4 тыс. га;
- рапса – 3 316,7 тыс. тонн на площади 1 260,2 тыс. га.
В целом, подсолнечника собрано с 93% засеянных площадей, сои – 97%, сбор рапса завершен.
Сахарной свеклы накопано уже 10 274,1 тыс. тонн на площади 192,2 тыс. га, что составляет 97% засеянных площадей.
Украинские аграрии уже четвертый год подряд завершают жатву в условиях полномасштабной войны и снова демонстрируют чрезвычайную устойчивость и хорошие результаты. Ожидается до 60 млн тонн зерновых, до 20 млн тонн масличных культур. Собранного урожая полностью достаточно для обеспечения украинцев продовольствием и формирования стабильной кормовой базы для животноводческой отрасли. Приблизительно две трети продукции будет экспортировано
Посевная
"В Украине фактически завершен посев озимых культур", - говорится в сообщении.
Аграрии, как указано, засеяли 6 429,9 тыс. га культур. В частности, пшеницы - 4 692,8 тыс. га, ячменя – 586,1 тыс. га, ржи – 66,3 тыс. га, рапса - 1 084,7 тыс. га.
По сравнению с прошлым сезоном структура посевных площадей остается в целом стабильной. "Основной акцент сохраняется на озимой пшенице, которая традиционно формирует продовольственную основу страны. Это означает, что аграрии уже заложили основу урожая 2026 года", - сказано в сообщении.
