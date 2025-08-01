Нацбанк снизил прогноз урожая большинства культур: что повлияло
Киев • УНН
Нацбанк снизил прогноз урожая зерновых и зернобобовых до 57,9 млн т, масличных – до 21,0 млн т в 2025 году. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, в частности весенние заморозки, и медленное расширение посевных площадей.
Оценка урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2025 году снижена до 57,9 млн т, масличных – до 21,0 млн т, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль, передает УНН.
Ситуация с сельскохозяйственными культурами
Неблагоприятные погодные условия, климатические изменения и медленное расширение посевных площадей обусловили снижение прогноза урожая большинства культур на прогнозном горизонте
Отмечается, что погодные условия весной 2025 года оказались неблагоприятными для урожаев.
Весенние заморозки охватили значительную часть территории страны, особенно нанеся ущерб озимым, плодово-ягодным и овощным культурам. Пересев пострадавших озимых яровыми культурами позволит лишь частично компенсировать потери. Поэтому оценка урожая зерновых и зернобобовых в 2025 году снижена до 57,9 млн т, масличных – до 21,0 млн т (в апрельском прогнозе – 61,7 млн т и 22,0 млн т соответственно)
Нацбанк прогнозирует, что в 2026–2027 годах объемы урожаев будут постепенно расти благодаря нормализации погодных условий и адаптации агропроизводителей.
В то же время рост урожайности с/х культур, особенно на юге Украины, будет отставать от трендов предыдущих лет из-за потери полноценного орошения от разрушения Каховского водохранилища и влияния глобальных климатических изменений. Быстрого расширения посевных площадей также не ожидается, учитывая факторы безопасности, а также высокую стоимость и значительное время, необходимые для разминирования площадей
Восстановление квот и импортных пошлин со стороны ЕС также будет влиять на структуру посевов и посевные площади с учетом изменения маржинальности с/х культур.
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Поэтому оценка урожая на 2026 и 2027 годы снижена: зерновых – до около 60 млн т (в апрельском прогнозе – 62,3 млн т и 64,9 млн т соответственно), масличных – до около 22 млн т (в апрельском прогнозе – 22,0 млн т и 22,8 млн т соответственно)
Ситуация в животноводстве
Сообщается, что уменьшение кормовой базы вследствие слабых урожаев предыдущего года и рисков снижения урожайности в текущем году обусловливают ухудшение ситуации в животноводстве, что будет создавать дополнительное давление на цены на продукты питания.
В 2025 году ожидаются быстрее, чем предполагалось, сокращение поголовья животных (за исключением птицеводства) и дополнительные потери из-за распространения болезней животных и последствий боевых действий. В дальнейшем ожидается постепенное восстановление поголовья (кроме КРС).
Нацбанк отмечает, что в случае более быстрого возвращения экономики к нормальным условиям функционирования изменений объемов урожая и показателей животноводства не предполагается, поскольку в этом сценарии не допускаются существенные изменения посевных площадей и быстрое восстановление животноводства.
Кроме того, Нацбанк сообщает, что климатические изменения и их влияние на урожайность с/х культур остаются актуальным риском прогноза. Негативное влияние на ситуацию в с/х могут оказать также снижение рентабельности производства с/х продукции вследствие квот и импортных пошлин со стороны ЕС и ухудшение ситуации с безопасностью, в частности вследствие расширения зоны боевых действий.
Это приведет к снижению предложения с/х сырья и будет создавать проинфляционное давление. В то же время дальнейшие инвестиции в адаптивные технологии, расширение ирригации и развитие автономного энергообеспечения будут способствовать повышению производительности в среднесрочной перспективе, что со своей стороны будет поддерживать экспорт, оказывать стабилизирующее влияние на цены на внутреннем рынке и способствовать росту ВВП.
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