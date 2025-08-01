Нацбанк снизил прогноз урожая большинства культур: что повлияло

Оценка урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2025 году снижена до 57,9 млн т, масличных – до 21,0 млн т, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль, передает УНН.

Ситуация с сельскохозяйственными культурами

Неблагоприятные погодные условия, климатические изменения и медленное расширение посевных площадей обусловили снижение прогноза урожая большинства культур на прогнозном горизонте - информирует Нацбанк.

Отмечается, что погодные условия весной 2025 года оказались неблагоприятными для урожаев.

Весенние заморозки охватили значительную часть территории страны, особенно нанеся ущерб озимым, плодово-ягодным и овощным культурам. Пересев пострадавших озимых яровыми культурами позволит лишь частично компенсировать потери. Поэтому оценка урожая зерновых и зернобобовых в 2025 году снижена до 57,9 млн т, масличных – до 21,0 млн т (в апрельском прогнозе – 61,7 млн т и 22,0 млн т соответственно) - говорится в отчете.

Нацбанк прогнозирует, что в 2026–2027 годах объемы урожаев будут постепенно расти благодаря нормализации погодных условий и адаптации агропроизводителей.

В то же время рост урожайности с/х культур, особенно на юге Украины, будет отставать от трендов предыдущих лет из-за потери полноценного орошения от разрушения Каховского водохранилища и влияния глобальных климатических изменений. Быстрого расширения посевных площадей также не ожидается, учитывая факторы безопасности, а также высокую стоимость и значительное время, необходимые для разминирования площадей - информирует Нацбанк.

Восстановление квот и импортных пошлин со стороны ЕС также будет влиять на структуру посевов и посевные площади с учетом изменения маржинальности с/х культур.

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Поэтому оценка урожая на 2026 и 2027 годы снижена: зерновых – до около 60 млн т (в апрельском прогнозе – 62,3 млн т и 64,9 млн т соответственно), масличных – до около 22 млн т (в апрельском прогнозе – 22,0 млн т и 22,8 млн т соответственно) - отмечается в отчете.

Ситуация в животноводстве

Сообщается, что уменьшение кормовой базы вследствие слабых урожаев предыдущего года и рисков снижения урожайности в текущем году обусловливают ухудшение ситуации в животноводстве, что будет создавать дополнительное давление на цены на продукты питания.

В 2025 году ожидаются быстрее, чем предполагалось, сокращение поголовья животных (за исключением птицеводства) и дополнительные потери из-за распространения болезней животных и последствий боевых действий. В дальнейшем ожидается постепенное восстановление поголовья (кроме КРС).

Нацбанк отмечает, что в случае более быстрого возвращения экономики к нормальным условиям функционирования изменений объемов урожая и показателей животноводства не предполагается, поскольку в этом сценарии не допускаются существенные изменения посевных площадей и быстрое восстановление животноводства.

Кроме того, Нацбанк сообщает, что климатические изменения и их влияние на урожайность с/х культур остаются актуальным риском прогноза. Негативное влияние на ситуацию в с/х могут оказать также снижение рентабельности производства с/х продукции вследствие квот и импортных пошлин со стороны ЕС и ухудшение ситуации с безопасностью, в частности вследствие расширения зоны боевых действий.

Это приведет к снижению предложения с/х сырья и будет создавать проинфляционное давление. В то же время дальнейшие инвестиции в адаптивные технологии, расширение ирригации и развитие автономного энергообеспечения будут способствовать повышению производительности в среднесрочной перспективе, что со своей стороны будет поддерживать экспорт, оказывать стабилизирующее влияние на цены на внутреннем рынке и способствовать росту ВВП.

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