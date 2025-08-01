Нацбанк знизив прогноз врожаю більшості культур: що вплинуло

Оцінку врожаю в Україні зернових і зернобобових у 2025 році знижено до 57,9 млн т, олійних – до 21,0 млн т, зокрема, через несприятливі погодні умови.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку за липень, передає УНН.

Ситуація щодо сільськогосподарських культур

Несприятливі погодні умови, кліматичні зміни та повільне розширення посівних площ зумовили зниження прогнозу врожаю більшості культур на прогнозному горизонті - інформує Нацбанк.

Зазначається, що погодні умови навесні 2025 року виявилися несприятливими для врожаїв.

Весняні приморозки охопили значну частину території країни, особливо завдавши шкоди озимим, плодово-ягідним і овочевим культурам. Пересівання постраждалих озимих ярими культурами дасть змогу лише частково компенсувати втрати. Тому оцінку врожаю зернових і зернобобових у 2025 році знижено до 57,9 млн т, олійних – до 21,0 млн т (у квітневому прогнозі – 61,7 млн т і 22,0 млн т відповідно) - йдеться у звіті.

Нацбанк прогнозує, що у 2026–2027 роках обсяги врожаїв поступово зростатимуть завдяки нормалізації погодних умов й адаптації агровиробників.

Водночас зростання врожайності с/г культур, особливо на півдні України, відставатиме від трендів попередніх років через втрату повноцінного зрошення від руйнування Каховського водосховища та вплив глобальних кліматичних змін. Швидкого розширення посівних площ також не очікується з огляду на безпекові чинники, а також високу вартість і значний час, необхідні для розмінування площ - інформує Нацбанк.

Відновлення квот та імпортних мит з боку ЄС також впливатиме на структуру посівів і посівні площі з урахуванням зміни маржинальності с/г культур.

Нові умови торгівлі України з ЄС: у Мінекономіки заявили, що збитку не буде

Тому оцінку врожаю на 2026 і 2027 роки знижено: зернових – до близько 60 млн т (у квітневому прогнозі – 62,3 млн т і 64,9 млн т відповідно), олійних – до близько 22 млн т (у квітневому прогнозі – 22,0 млн т і 22,8 млн т відповідно) - зазначається в звіті.

Ситуація в тваринництві

Повідомляється, що зменшення кормової бази внаслідок слабких урожаїв попереднього року та ризиків зниження врожайності в поточному році зумовлюють погіршення ситуації в тваринництві, що створюватиме додатковий тиск на ціни на продукти харчування.

У 2025 році очікуються швидше, ніж передбачалося, скорочення поголів'я тварин (за винятком птахівництва) та додаткові втрати через поширення хвороб тварин і наслідки бойових дій. Надалі очікується поступове відновлення поголів’я (крім ВРХ).

Нацбанк зазначає, що у разі швидшого повернення економіки до нормальних умов функціонування змін обсягів урожаю та показників тваринництва не передбачається, оскільки в цьому сценарії не припускаються суттєві зміни посівних площ та швидке відновлення тваринництва.

Окрім того, Нацбанк повідомляє, що кліматичні зміни та їх вплив на врожайність с/г культур залишаються актуальним ризиком прогнозу. Негативний вплив на ситуацію в с/г можуть мати також зниження рентабельності виробництва с/г продукції внаслідок квот та імпортних мит з боку ЄС та погіршення безпекової ситуації, зокрема внаслідок розширення зони бойових дій.

Це призведе до зниження пропозиції с/г сировини та створюватиме проінфляційний тиск. Водночас подальші інвестиції в адаптивні технології, розширення іригації та розвиток автономного енергозабезпечення сприятимуть підвищенню продуктивності в середньостроковій перспективі, що зі свого боку підтримуватиме експорт, матиме стабілізуючий вплив на ціни на внутрішньому ринку та сприятиме зростанню ВВП.

Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, а деякі вже вищі - Нацбанк