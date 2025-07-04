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Нові умови торгівлі України з ЄС: у Мінекономіки заявили, що збитку не буде

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Україна не зазнає збитків від нових умов торгівлі з ЄС, попри оцінку Нацбанку про можливі втрати експорту. Досягнуто домовленості про перегляд зони вільної торгівлі, що передбачає збільшення квот на низку товарів та лібералізацію деяких позицій.

Нові умови торгівлі України з ЄС: у Мінекономіки заявили, що збитку не буде

В України в цілому через нові умови торгівлі у межах перегляду зони вільної торгівлі з ЄС збитків в цілому не буде. Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка під час спілкування з журналістами, на якому був присутній журналіст УНН.

Деталі

ЄС та Україна досягли принципової згоди щодо нових умов торгівлі у межах перегляду зони вільної торгівлі. 

Ми параметри визначили на словах, сформували проєкт рішення й зараз почнемо цей проєкт рішення Комітету асоціації у торгівельному складі формалізовувати. Є всі сподівання, що формалізація займе ще один місяць, тобто до кінця цього місяця, й вже в серпні будуть діяти нові переглянуті квоти 

- сказав Качка.

Він зазначив, що домовлено, що перегляд буде у 2028 році.

Заступник міністра економіки прокоментував оцінку Нацбанка про чисті втрати експорту, пов'язані з відновленням довоєнного режиму торгівлі з Євросоюзом протягом цього року, які за оцінкою становитимуть близько 800 млн дол.

Ми  їх (збитки – ред.)  прибрали (повністю всі 800 млн євро – ред.) Збитку в цілому не буде. Тобто є три товари по яких можна про це говорити. Ці умови сукупно не містять шкоди, тому що по тих товарах, наприклад, пшениця, формально можна сказати, що мінус 5 млн тон – це мінус 800 млн дол., експорту в ЄС, але ці 800 млн збережуться, на інші ринки піде 

- пояснив Качка.

Він заявив, що Україні вдалося 5 квот прибрати повністю. Тобто повністю лібералізувати.

По грибах у нас дві квоти – свіжі й мариновані. В чотирьох квотах ми прибрали частину квот. Наприклад, прибрали виноградний сік. У нас є квота під назвою молоко, вершки, згущене молоко. Ми там везли лише згущене молоко, але з цієї квоти ми викреслили йогурти, кефір та масла. Зрештою у нас вийшло замість 40 квот 34 квот. Щось об’єдналося, щось пішло 

- сказав Качка.

Він також заявив, що  Україна вийшли на фантастичні показники по перегляду квот.

Квоту на мед збільшено у 5,8 разів, цукор в 5 разів, сухому молоці квоту збільшено у 3 рази, на яйця в 3 рази збільшено,  на солод у 2,5 рази, оброблені томати 2,5 рази, на крохмаль 2,5, вершкове масло 2,3 рази у порівнянні з 2021 роком. В принципі ми все збільшили, навіть на м'ясо птиці на 1,3 рази. Єдині чотири квоти, які ми не чіпали взагалі,  це три червоних м’яса – яловичина, свинина, баранина, тому що ми не експортуємо й сигари та сигарети 

- розповів Качка.

Проте він заступник міністра зазначив, що є 11 квот, де обсяг менший ніж максимальна цифра за останні три роки.

Де цифри більші ніж максимум за останні три роки? Наприклад, масло. Ми вершкове масло у 2022 році продали майже 7 тис. тон, у 2023 році 356 тис. тон, а у 2024 році 1,4 тис. тон. Тобто не стабільний експорт пішов, тому є 21 квота, де розмір квоти більший ніж найбільше число за останні три роки. Це в нас етанол 

- сказав Качка.

"Десь посередині": у ЄС висловилися про нові квоти на агроімпорт для України06.06.25, 14:49 • 2684 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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