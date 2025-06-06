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"Десь посередині": у ЄС висловилися про нові квоти на агроімпорт для України

Київ • УНН

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ЄС та Україна ведуть переговори про нову угоду щодо імпортних квот на сільгосппродукцію. Квоти будуть встановлені між поточними рівнями та тимчасовими винятками, наданими після вторгнення рф.

"Десь посередині": у ЄС висловилися про нові квоти на агроімпорт для України

Європейський Союз та Україна ведуть переговори про нову угоду, яка встановить імпортні квоти на сільськогосподарську продукцію з України десь між поточними рівнями та тимчасовими винятками, наданими після вторгнення росії у 2022 році, повідомив Reuters комісар ЄС із сільського господарства Крістоф Гансен, пише УНН.

Деталі

"Те, що обговорюватиметься, буде десь посередині між квотами в межах існуючої DCFTA та автономними торговими заходами (ATM), обсягами, які були експортовані туди", - заявив Гансен в інтерв'ю Reuters у четвер.

DCFTA стосується довоєнної торговельної угоди між Україною та ЄС. Автономні торговельні заходи (ATM) ЄС тимчасово призупинили квоти на український імпорт із 2022 року.

Міністр сільського господарства України Віталій Коваль повідомив Reuters цього тижня, що Київ наполягає на угоді про вищі квоти, ніж до війни.

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Гансен сказав, що нові квоти на цукор будуть "значно вищими", ніж ті, які були в межах довоєнних угод.

"Я думаю, ми можемо поглинути певну кількість цих продуктів", - сказав він, зазначивши при цьому чутливість навколо цукру, птиці та яєць.

Переговори щодо нової угоди між ЄС та Україною розпочалися 2 червня. Гансен сказав, що угода може бути досягнута до літа.

"Тепер це залежить від обох сторін, я думаю, технічно це може бути здійсненне", - сказав він.

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Високопоставлений український законодавець заявив минулого місяця, що втрата безмитного доступу на ринок ЄС може коштувати країні 3,5 мільярда євро (3,99 мільярда доларів) річного доходу.

"Наша солідарність з Україною тверда, як ніколи, і тому ми дуже віддані тому, щоб якнайшвидше реалізувати цю угоду", - сказав Гансен.

Доповнення

Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовували мита на українські товари, діяли з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші.

Але країни ЄС, що межують з Україною, включно з Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни і спровокував заворушення серед фермерів.

Єврокомісія ввела "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активоване, як тільки рівень імпорту перевищить певний поріг.

Заходи закінчилися 5 червня і цього разу не були продовжені. ЄС і Україна повернулися до довоєнного режиму торгових квот у п'ятницю, 6 червня, тоді як, як зазначає Reuters, "обидві сторони ведуть переговори про нову довгострокову угоду, у якій Брюссель прагне знайти баланс між підтримкою України в її війні з росією та врахуванням побоювань європейських фермерів щодо дешевшого українського імпорту".

Довоєнний режим квот, який набирає чинності з п'ятниці, як повідомляється, також включає м'якіші правила щодо імпортних ліцензій на деякі товари, такі як птиця і яйця, де замість необхідності отримання ліцензій квоти розподілятимуться за принципом "першим прийшов, першим обслужений".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
Коваль Віталій Станіславович
Європейський Союз
Румунія
Словаччина
Угорщина
Україна
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