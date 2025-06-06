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Новые квоты на агроимпорт для Украины будут "между" нынешним соглашением и исключениями военного времени - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 374 просмотра

ЕС и Украина ведут переговоры о новом соглашении по импортным квотам на сельхозпродукцию. Квоты будут установлены между текущими уровнями и временными исключениями, предоставленными после вторжения рф.

Новые квоты на агроимпорт для Украины будут "между" нынешним соглашением и исключениями военного времени - еврокомиссар

Европейский Союз и Украина ведут переговоры о новом соглашении, которое установит импортные квоты на сельскохозяйственную продукцию из Украины где-то между текущими уровнями и временными исключениями, предоставленными после вторжения россии в 2022 году, сообщил Reuters комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Гансен, пишет УНН.

Детали

"То, что будет обсуждаться, будет где-то посередине между квотами в рамках существующей DCFTA и автономными торговыми мерами (ATM), объемами, которые были экспортированы туда", - заявил Гансен в интервью Reuters в четверг.

DCFTA касается довоенного торгового соглашения между Украиной и ЕС. Автономные торговые меры (ATM) ЕС временно приостановили квоты на украинский импорт с 2022 года.

Министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль сообщил Reuters на этой неделе, что Киев настаивает на соглашении о более высоких квотах, чем до войны.

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Гансен сказал, что новые квоты на сахар будут "значительно выше", чем те, которые были в рамках довоенных соглашений.

"Я думаю, мы можем поглотить определенное количество этих продуктов", - сказал он, отметив при этом чувствительность вокруг сахара, птицы и яиц.

Переговоры по новому соглашению между ЕС и Украиной начались 2 июня. Гансен сказал, что соглашение может быть достигнуто до лета.

"Теперь это зависит от обеих сторон, я думаю, технически это может быть осуществимо", - сказал он.

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Высокопоставленный украинский законодатель заявил в прошлом месяце, что потеря беспошлинного доступа на рынок ЕС может стоить стране 3,5 миллиарда евро (3,99 миллиарда долларов) годового дохода.

"Наша солидарность с Украиной тверда, как никогда, и поэтому мы очень преданы тому, чтобы как можно быстрее реализовать это соглашение", - сказал Гансен.

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяли пошлины на украинские товары, действовали с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал беспорядки среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры закончились 5 июня и в этот раз не были продлены. ЕС и Украина вернулись к довоенному режиму торговых квот в пятницу, 6 июня, тогда как, как отмечает Reuters, "обе стороны ведут переговоры о новом долгосрочном соглашении, в котором Брюссель стремится найти баланс между поддержкой Украины в ее войне с россией и учетом опасений европейских фермеров относительно более дешевого украинского импорта".

Довоенный режим квот, который вступает в силу с пятницы, как сообщается, также включает более мягкие правила относительно импортных лицензий на некоторые товары, такие как птица и яйца, где вместо необходимости получения лицензий квоты будут распределяться по принципу "первым пришел, первым обслужен".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Виталий Коваль
Европейский Союз
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
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