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Financial Times

Украина планирует изменения в аграрном экспорте из-за прекращения свободной торговли с ЕС

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Украина готовится к изменениям в экспортной политике из-за прекращения действия преференций ЕС. Планируется уменьшение экспорта сырья и увеличение внутренней переработки для увеличения прибылей.

Украина планирует изменения в аграрном экспорте из-за прекращения свободной торговли с ЕС

Адаптация будет проходить через изменения в экспортной политике с одновременным увеличением внутренней переработки пищевых продуктов. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Украина готовится вернуться к режиму соглашения об ассоциации с ЕС, ратифицированного в 2017 году. С 6 июня импорт украинской сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз больше не будет регулироваться "Автономными торговыми мерами" (ATM), введенными Брюсселем в 2022 году для поддержки усилий Киева противостоять московской агрессии.

В ожидании завершения свободного доступа к прибыльному рынку ЕС, Украина планирует изменить свою политику в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции. Министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль сообщил Reuters, что в планах - "потенциально уменьшить экспорт сырья, одновременно увеличивая внутреннюю переработку пищевых продуктов".

Обязательно произойдут изменения в экспортной политике, и они будут обусловлены холодным расчетом, поскольку мы понимаем, что понесем убытки, если изменится торговый режим (с ЕС)

- отметил Коваль.

По информации издания, переработчики масличных культур уже предложили правительству Украины ограничить экспорт масличных культур, чтобы увеличить внутреннее производство растительного масла.

Это может увеличить экспорт переработанных масел, которые являются более прибыльными, чем масличные как сырье.

Коваль сказал, что украинские заводы по переработке масличных культур работают лишь примерно на 65% мощности. Впрочем, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины "изучает все способы использования украинских перерабатывающих заводов для создания дополнительной стоимости и продуктов переработки".

Украине нужно сделать больше, чтобы воспользоваться преимуществами собственного сырья, отметил руководитель аграрного ведомства.

Справочно

ЕС временно отменил пошлины и квоты на украинское сельское хозяйство после полномасштабного вторжения России в 2022 году, но эта договоренность должна закончиться 5 июня. Фермеры ЕС настойчиво лоббируют ограничения на дешевую украинскую конкуренцию. Однако режим свободной торговли будет заменен квотами, - до конца июля планируется согласовать их окончательный объем.

Высокопоставленный украинский чиновник заявлял недавно:

Прекращение преференциальной торговли с ЕС может лишить Киев 3,5 миллиарда евро ежегодного дохода. Эту "дыру" не смогут заполнить другие рынки.

Дополнение

Виталий Коваль обещает, что Украина будет настаивать на соглашении с ЕС на лучших условиях, чем были до полномасштабной войны.

Квоты обязательно будут, мы надеемся, что будет расширение квот по сравнению с 2021 годом

 – сказал он.

Напомним

Государственный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием для агросектора в 2025 году вырастет более чем на 10%.

Стоимость украинского агроэкспорта выросла на 37,4% и достигла $432,7 за тонну. Крупнейшими импортерами стали Турция, Нидерланды, Польша, Италия и Египет.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаАгроновости
Виталий Коваль
Reuters
Европейский Союз
Италия
Нидерланды
Турция
Египет
Украина
Польша
Brent Oil
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