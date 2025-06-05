Україна планує зміни в аграрному експорті через припинення вільної торгівлі з ЄС
Київ • УНН
Україна готується до змін в експортній політиці через припинення дії преференцій ЄС. Планується зменшення експорту сировини та збільшення внутрішньої переробки для збільшення прибутків.
Адаптація буде проходити через зміни в експортній політиці із одночасним збільшенням внутрішньої переробки харчових продуктів. Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Україна готується повернутися до режиму угоди про асоціацію з ЄС, ратифікованої у 2017 році. З 6 червня імпорт української сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу більше не регулюватиметься "Автономними торговельними заходами" (ATM), запровадженими Брюсселем у 2022 році для підтримки зусиль Києва протистояти московській агресії.
В очікувані завершення вільного доступу до прибуткового ринку ЄС, Україна планує змінити свою політику щодо експорту сільськогосподарської продукції. Міністр сільського господарства України Віталій Коваль повідомив Reuters, що у планах - "потенційно зменшити експорт сировини, одночасно збільшуючи внутрішню переробку харчових продуктів".
Обов'язково відбудуться зміни в експортній політиці, і вони будуть зумовлені холодним розрахунком, оскільки ми розуміємо, що зазнаємо збитків, якщо зміниться торговельний режим (з ЄС)
За інформацією видання, переробники олійних культур вже запропонували уряду України обмежити експорт олійних культур, щоб збільшити внутрішнє виробництво рослинної олії.
Це може збільшити експорт перероблених олій, які є більш прибутковими, ніж олійні як сировина.
Коваль сказав, що українські заводи з переробки олійних культур працюють лише приблизно на 65% потужності. Втім Міністерство аграрної політики та продовольства України "вивчає всі способи використання українських переробних заводів для створення додаткової вартості та продуктів переробки".
Україні потрібно зробити більше, щоб скористатися перевагами власної сировини, зазначив керівник аграрного відомства.
Довідково
ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українське сільське господарство після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, але ця домовленість має закінчитися 5 червня. Фермери ЄС наполегливо лобіюють обмеження на дешеву українську конкуренцію. Однак режим вільної торгівлі буде замінений квотами, - до кінця липня планується узгодити їх остаточний обсяг.
Високопоставлений український посадовець заявляв нещодавно:
Припинення преференційної торгівлі з ЄС може позбавити Київ 3,5 мільярдів євро щорічного доходу. Цю "діру" не зможуть заповнити інші ринки.
Доповнення
Віталій Коваль обіцяє, що Україна наполягатиме на угоді з ЄС на кращих умовах, ніж були до повномасштабної війни.
Квоти обов’язково будуть, ми сподіваємося, що буде розширення квот порівняно з 2021 роком
Нагадаємо
Державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для агросектору у 2025 році зросте на понад 10%.
Вартість українського агроекспорту зросла на 37,4% і сягнула $432,7 за тонну. Найбільшими імпортерами стали Туреччина, Нідерланди, Польща, Італія та Єгипет.