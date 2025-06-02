У 2025 році зросте держзамовлення на аграрні спеціальності у вишах - Коваль

Державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для агросектору у 2025 році зросте на понад 10%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Уряд online".

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За словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, у 2025 році загальна кількість бюджетних місць для бакалаврів та магістрів аграрних спеціальностей збільшиться до 7 тис. 694, що на 590 місць більше, ніж торік.

Підготовка бакалаврів:

загальна кількість місць: 5 тис. 300 (збільшено на 150);

агрономія: +90 місць (усього 2 200);

водні біоресурси та аквакультура: +60 місць (усього 250);

агроінженерія: +40 місць (усього 1 500).

Підготовка магістрів:

загальна кількість місць: 2 394 (збільшено на 440);

агроінженерія: +155 місць (усього 715);

тваринництво: +115 місць (усього 335);

агрономія: +100 місць (усього 900).

Ми послідовно формуємо систему підготовки фахівців, яка відповідає потребам агросектору сьогодні й дивиться на кілька років уперед. Зростання державного замовлення – це крок до якісного оновлення кадрового потенціалу в агроінженерії, ветеринарній медицині, тваринництві, агрономії. Саме ці фахівці стануть драйверами технологічного оновлення агросектору, розвитку сільських громад і зміцнення економіки країни - акцентував Віталій Коваль.

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У Кабміні також зазначили, що окрема увага у 2025 році приділяється ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925.

Також державне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2025 році залишається стабільно високим. Загальна кількість бюджетних місць становитиме 5 тис. 270, що на 30 більше, ніж у 2024 році.

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