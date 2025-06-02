В 2025 году вырастет госзаказ на аграрные специальности в вузах - Коваль

Государственный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием для агросектора в 2025 году вырастет более чем на 10%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Уряд online".

Детали

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля, в 2025 году общее количество бюджетных мест для бакалавров и магистров аграрных специальностей увеличится до 7 тыс. 694, что на 590 мест больше, чем в прошлом году.

Подготовка бакалавров:

общее количество мест: 5 тыс. 300 (увеличено на 150);

агрономия: +90 мест (всего 2 200);

водные биоресурсы и аквакультура: +60 мест (всего 250);

агроинженерия: +40 мест (всего 1 500).

Подготовка магистров:

общее количество мест: 2 394 (увеличено на 440);

агроинженерия: +155 мест (всего 715);

животноводство: +115 мест (всего 335);

агрономия: +100 мест (всего 900).

Мы последовательно формируем систему подготовки специалистов, которая отвечает потребностям агросектора сегодня и смотрит на несколько лет вперед. Рост государственного заказа – это шаг к качественному обновлению кадрового потенциала в агроинженерии, ветеринарной медицине, животноводстве, агрономии. Именно эти специалисты станут драйверами технологического обновления агросектора, развития сельских общин и укрепления экономики страны - акцентировал Виталий Коваль.

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Дополнительно

В Кабмине также отметили, что отдельное внимание в 2025 году уделяется ветеринарной медицине: государственный заказ на подготовку магистров по этой специальности вырастет на 205 мест и составит 925.

Также государственный заказ на подготовку профессиональных младших бакалавров в 2025 году остается стабильно высоким. Общее количество бюджетных мест составит 5 тыс. 270, что на 30 больше, чем в 2024 году.

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