В 2025 году вырастет госзаказ на аграрные специальности в вузах - Коваль
Киев • УНН
Госзаказ для агросектора вырастет более чем на 10%. Общее количество мест для бакалавров и магистров увеличится на 590, а особое внимание уделят ветеринарной медицине.
Государственный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием для агросектора в 2025 году вырастет более чем на 10%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Уряд online".
Детали
По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля, в 2025 году общее количество бюджетных мест для бакалавров и магистров аграрных специальностей увеличится до 7 тыс. 694, что на 590 мест больше, чем в прошлом году.
Подготовка бакалавров:
- общее количество мест: 5 тыс. 300 (увеличено на 150);
- агрономия: +90 мест (всего 2 200);
- водные биоресурсы и аквакультура: +60 мест (всего 250);
- агроинженерия: +40 мест (всего 1 500).
Подготовка магистров:
- общее количество мест: 2 394 (увеличено на 440);
- агроинженерия: +155 мест (всего 715);
- животноводство: +115 мест (всего 335);
- агрономия: +100 мест (всего 900).
Мы последовательно формируем систему подготовки специалистов, которая отвечает потребностям агросектора сегодня и смотрит на несколько лет вперед. Рост государственного заказа – это шаг к качественному обновлению кадрового потенциала в агроинженерии, ветеринарной медицине, животноводстве, агрономии. Именно эти специалисты станут драйверами технологического обновления агросектора, развития сельских общин и укрепления экономики страны
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Дополнительно
В Кабмине также отметили, что отдельное внимание в 2025 году уделяется ветеринарной медицине: государственный заказ на подготовку магистров по этой специальности вырастет на 205 мест и составит 925.
Также государственный заказ на подготовку профессиональных младших бакалавров в 2025 году остается стабильно высоким. Общее количество бюджетных мест составит 5 тыс. 270, что на 30 больше, чем в 2024 году.
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