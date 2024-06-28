В Украине увеличили госзаказ на подготовку военных, медиков и строителей

Правительство увеличило государственный заказ на подготовку специалистов в таких сферах как здравоохранение, военные науки, транспорт, строительство, легкая промышленность и другие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

В частности, в 2024 году увеличивается государственный заказ на подготовку специалистов:

по отраслям: "Здравоохранение" (на 1 112 человек) и "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы" (640);

по специальностям: "Медицина" (523), "Терапия и реабилитация" (314), "Медицинская психология" (90), "Технологии медицинской диагностики и лечения" (44).

Министр экономики Юлия Свириденко объясняет, что более двух лет полномасштабной войны повлияли на рынок труда. По ее словам, закономерно, что сейчас наиболее востребованными стали специалисты в сфере безопасности и обороны, медики, строители, работники сферы транспорта и логистики.

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Проведя аналитику рынка труда, мы увеличили государственный заказ по некоторым отраслям знаний, чтобы он соответствовал тенденциям и мог покрыть запрос работодателей - отметила Свириденко.

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что задача - создать "плотную связь в цепочке образование - экономика - рынок труда".

Напомним

В Bloomberg заявили, что мобилизация, которая необходима Украине для противостояния в войне против РФ - подрывает производительность предприятий в тылу. Все больше предпринимателей встречаются с дефицитом рабочей силы на рынке труда.