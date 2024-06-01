На тлі посиленої мобілізації в Україні починає відчуватись дефіцит робочої сили – Bloomberg

Мобілізація, яка необхідна Україні для протистояння у війні проти рф - підриває продуктивність підприємств у тилу. Все більше підприємців зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Видання відзначає, що дефіцит робочої сили став однією з головних проблем компаній, які намагаються найняти працівників.

Так, закон про мобілізацію який набув чинності минулого місяця, спрямований на поповнення українських військових лав сотнями тисяч військових. Водночас через це підприємства, які складають основу економіки воєнного часу можуть зіткнутись з нестачею працездатних чоловіків і жінок.

Зараз ми перебуваємо у війні на виснаження - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю в Києві.

У Bloomberg впевнені, що проблема лише посилюватиметься, оскільки російське повномасштабне вторгнення триває вже третій рік і Україні потрібні нові сили для відбиття ворожих атак.

У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства

Ніколайчук сказав, що падіння економічного виробництва порівняно з 2021 роком було пов’язане зі скороченням наявної робочої сили приблизно на 27% порівняно з довоєнним рівнем.

На додаток до приблизно 6 мільйонів осіб, які втекли від війни, вакуум посилюється тіньовою економікою незареєстрованих працівників, які таким чином прагнуть уникнути мобілізації.

Доповнення

Видання зазначається, що через брак працівників окремі компанії підвищують зарплати, аби хоч якось утримати тих робітників, як залишились.

Тим часом старший економіст київського Центру економічних стратегій Володимир Ланда наголошує, що уряд має стежити за вимогами бізнесу, навіть посилюючи армію.

Причина проста: Україні не вистачає коштів, щоб істотно збільшити свої війська - зауважив Ланда.

Нагадаємо

Київський метрополітен планує збільшити інтервали руху поїздів через гостру нестачу фахівців робітничих професій. У компанії кажуть, що одна з причин браку кадрів - мобілізація. Зокрема вже близько 7% працівників метрополітену служать в Збройних силах України.