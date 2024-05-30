Бракує працівників: через мобілізацію у столичній підземці збільшать інтервали руху поїздів
Київ • УНН
Київський метрополітен планує збільшити інтервали руху поїздів через гостру нестачу фахівців робітничих професій. У компанії кажуть, що одна з причин браку кадрів - мобілізація. Зокрема вже близько 7% працівників метрополітену служать в Збройних силах України.
У столичному метрополітені планують збільшити інтервали руху поїздів через "гострий дефіцит" фахівців робітничих професій. Серед причин браку кадрів, зокрема мобілізація працівників. Про це пише УНН з посиланням на КП "Київський метрополітен".
Деталі
Наразі в КП "Київський метрополітен" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується
Зазначається, що в КП "Київський метрополітен" є 83 вакансії - машиністів електропоїздів, 48 - електромеханіків та 161 вакансія токарів і слюсарів за відповідними напрямами.
Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години
Доповнення
В компанії наголошують, що постійно проводять посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, Київський метрополітен" співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.
Проте, як пояснили в компанії, метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Зокрема, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається понад 12 місяців.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в у зв'язку з мобілізацією в Києві відчувається гостра нестача водіїв громадського транспорту. Це ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області