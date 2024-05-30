Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  9644 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  52848 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  105695 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  74563 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  83005 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  115635 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120801 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117635 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
29 мая 2024, 09:15  •  115399 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
29 мая 2024, 08:51  •  101366 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

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29 мая 2024, 11:15  •  146154 просмотра

Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов

Киевский метрополитен планирует увеличить интервалы движения поездов из-за острой нехватки специалистов рабочих профессий. В компании говорят, что одна из причин нехватки кадров - мобилизация. В частности уже около 7% работников метрополитена службу в Вооруженных силах Украины.

Общество •   •  1795 просмотра
Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов

Украина ведет переговоры по увеличению объемов импорта электроэнергии из Европы до более 2 гВт - Шмыгаль

Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта электроэнергии из Европы до более чем 2 Квт с текущего лимита в 1,7 ГВт.

Экономика •   •  1983 просмотра
Украина ведет переговоры по увеличению объемов импорта электроэнергии из Европы до более 2 гВт - Шмыгаль

Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов

Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов, остановив работу таких дропперов, как Ice, System BC, Pikabot, Smokeloader и Bumblebee, что привело к 4 арестам и демонтажу более 100 серверов по всему миру.

Криминал и ЧП •   •  1877 просмотра
Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов

В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

Швеция передаст Украине два самолета дальней радиолокационной разведки ASC 890 в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 1,16 млрд евро.

Война •   •  3510 просмотра
В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Противник наносит ракетные удары по Харьковской области.

Война •   •  4614 просмотра
Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба Украине, нанесенного войной, но только тем, кто, как доказано, принимал активное участие в военной агрессии или способствовал ей.

Экономика •   •  6618 просмотра
Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

Благодаря солнечной генерации и выводу из ремонта двух энергоблоков АЭС плановые отключения потребителей не применялись в течение нескольких дней, но ситуация может измениться, если в системе вновь будет зафиксирован значительный дефицит.

Война •   •  6246 просмотра
Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

В результате совместных действий СБУ, ФБР, а также правоохранителей Британии и ЕС разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, которые занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения.

Криминал и ЧП •   •  6046 просмотра
СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска наращивают группировку на направлении главного удара на Харьковщине, но этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.

Война •   •  7858 просмотра
Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за значительных потерь урожая, вызванных майскими заморозками, в то время как российские оккупанты провели в Луганске форум, целью которого было "корректно" преподнести историю молодому поколению.

Общество •   •  9702 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА