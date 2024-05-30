Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов

В столичном метрополитене планируют увеличить интервалы движения поездов из-за" острого дефицита " специалистов рабочих профессий. Среди причин нехватки кадров, в частности мобилизация работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Детали

Сейчас в КП" Киевский метрополитен " возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается - пояснили на предприятии.

Отмечается, что в КП" Киевский метрополитен " есть 83 вакансии - машинистов электропоездов, 48 - электромехаников и 161 вакансия токарей и слесарей по соответствующим направлениям.

Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту В между" пик "и на 45 секунд в" пиковые " часы - предупредили в КП"Киевский метрополитен".

Дополнение

В компании отмечают, что постоянно проводят усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, Киевский метрополитен" сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости.

О том, как объяснили в компании, метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. В частности, машинист электропоезда, к моменту его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в в связи с мобилизацией в Киеве ощущается острая нехватка водителей общественного транспорта. Это ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров в Киеве и Киевской области