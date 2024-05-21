У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства

Нестача водії приватних маршруток складна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад пів тисячі водіїв "Київпастрансу" були мобілізовані. Про це журналісту УНН повідомили голова Асоціації перевізників Києва та Киї області Ігор Мойсеєнко та речник КП "Київпастранс" Олег Грищак.

Є певний дефіцит у нас водіїв, суттєвий. Можна сказати, що десь пів тисячі, навіть більше водіїв у нас були мобілізовані, тому, власне, російська агресія – це є перша головна причина дефіциту водіїв у нашому підприємстві. Зараз ми вирішуємо це питання тим, що ми надаємо бронь водіям. Був період певний час, коли з цим були певні складнощі не з нашої провини. Зараз ми виходимо з ситуації ось таким чином, але бронювання за законом не може стосуватися всіх 100% працівників - розповів Грищак.

Він зазначив, що дефіцит доволі відчутний для "Київпастрансу.

Є постійна потреба в спеціалістах різного плану – водіях, спеціалістах з ремонту рухомого складу, електриків, слюсарів, фрезерувальників - сказав Грищак.

На запитання у якому громадському транспорті найбільше не вистачає людей, Грищак відповів, що на автобусних маршрутах, оскільки в трамваях та тролейбусах більшість водіїв – жінки.

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Окрім того, він прокоментував дискусію громадської організації "Vision Zero" щодо долучення до професії водіїв громадського транспорту водіїв з 18 років.

З цього приводу можу сказати тільки одне, що є певне законодавство та певні вимоги до кваліфікації водія. Наприклад, якщо ми говоримо про водія автобуса, то потрібно розуміти, що для того, щоб керувати пасажирським автобусом, перевозити людей потрібно мати 2 роки водійського стажу. 18-річний водій який щойно отримав водійське посвідчення не зможе мати 2 роки досвіду. Залучення молоді з 18 років – це пропозиція хороша, але трохи дилетантська, тому що люди, які подають такі пропозиції не зовсім розуміють, як відбувається навчання водіїв - сказав Грищак.

Грищак зазначив, що "Київпастранс" вітає будь-яку законодавчу зміну яка буде йти на користь залученню спеціалісті до роботи, зокрема на їхньому підприємстві.

Ми вітаємо будь-яку законодавчу зміну яка буде йти на користь залученню спеціалісті до роботи, зокрема на нашому підприємстві. Але це не ми ухвалюємо, потрібні зміни в закон - додав Грищак.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко повідомив журналісту УНН, що останні 5 років у перевізників Києва та Київської області був дефіцит водіїв.

У 2022 році з початком (повномасштабної – ред.) військової агресії російської федерації ця проблема стала ще складнішою. А у 2024 році у зв’язку із мобілізацією, нестача водії настільки складна, що ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Тому якщо влада не допоможе забезпечити бронювання водіїв перевізникам, наслідки будуть дуже негативні для сфери перевезень - розповів Мойсеєнко.

На запитання, чи надається бронювання для водіїв, Мойсеєнко відповів: "Документи подано, але рішення поки немає, більшість підприємств не підходять під критерії для бронювання водіїв, які встановила влада".

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Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомляв Суспільному, що у Міністерстві інфраструктури сподіваються на зміни щодо бронювання водіїв. Там надіслали до Міністерства економіки список всіх професій в частині транспорту і загалом по міністерству відновлення, які потрібно, щоб були заброньовані. Загалом у бронюванні водіїв станом на 16 травня змін немає.

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