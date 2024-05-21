У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства

ukenru
16:38 • 40240 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 135123 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 115413 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 119675 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 116111 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 116350 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 109490 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129291 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142374 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143812 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
55 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 105655 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 103723 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 52893 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 59394 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 80455 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 135095 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 316388 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 403716 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 415204 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 327282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 59472 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 52971 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 81541 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 96288 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 103987 перегляди
Актуальне
У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства

У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства

Київ • УНН

 • 121075 перегляди

У зв'язку з мобілізацією в Києві відчувається гостра нестача водіїв громадського транспорту, що ставить під загрозу роботу багатьох транспортних компаній, які здійснюють пасажирські перевезення в Києві та Київській області.

Нестача водії приватних маршруток складна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад пів тисячі водіїв "Київпастрансу" були мобілізовані. Про це журналісту УНН повідомили голова Асоціації перевізників Києва та Киї області Ігор Мойсеєнко та речник КП "Київпастранс" Олег Грищак.  

Є певний дефіцит у нас водіїв, суттєвий. Можна сказати, що десь пів тисячі, навіть більше водіїв у нас були мобілізовані, тому, власне, російська агресія – це є перша головна причина дефіциту водіїв у нашому підприємстві. Зараз ми вирішуємо це питання тим, що ми надаємо бронь водіям. Був період певний час, коли з цим були певні складнощі не з нашої провини. Зараз ми виходимо з ситуації ось таким чином, але бронювання за законом не може стосуватися всіх 100% працівників

- розповів Грищак.

Він зазначив, що дефіцит доволі відчутний для "Київпастрансу.

Є постійна потреба в спеціалістах різного плану – водіях, спеціалістах з ремонту рухомого складу, електриків, слюсарів, фрезерувальників

- сказав Грищак.

На запитання у  якому громадському транспорті найбільше не вистачає людей, Грищак відповів, що на автобусних маршрутах, оскільки в трамваях та тролейбусах більшість водіїв – жінки.

В Асоціації міжнародних автоперевізників заявляють, що працівники ТЦК зробили все можливе, щоб водії боялись їхати в рейси 17.05.24, 16:36 • 192218 переглядiв

Окрім того, він прокоментував дискусію громадської організації "Vision Zero" щодо долучення до професії водіїв громадського транспорту водіїв з 18 років.

З цього приводу можу сказати тільки одне, що є певне законодавство та певні вимоги до кваліфікації водія. Наприклад, якщо ми говоримо про водія автобуса, то потрібно розуміти, що для того, щоб керувати пасажирським автобусом, перевозити людей потрібно мати 2 роки водійського стажу. 18-річний водій який щойно отримав водійське посвідчення не зможе мати 2 роки досвіду.  Залучення молоді з 18 років – це пропозиція хороша, але трохи дилетантська, тому що люди, які подають такі пропозиції не зовсім розуміють, як відбувається навчання водіїв

- сказав Грищак.

Грищак зазначив, що "Київпастранс"  вітає будь-яку законодавчу зміну яка буде йти на користь залученню спеціалісті до роботи, зокрема на їхньому підприємстві.

Ми вітаємо будь-яку законодавчу зміну яка буде йти на користь залученню спеціалісті до роботи, зокрема на нашому підприємстві. Але це не ми ухвалюємо, потрібні зміни в закон

- додав Грищак.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко повідомив журналісту УНН, що останні 5 років у перевізників Києва та Київської області був дефіцит водіїв.

У 2022 році з початком (повномасштабної – ред.) військової агресії російської федерації ця проблема стала ще складнішою. А у 2024 році у зв’язку із мобілізацією, нестача водії настільки складна, що ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Тому якщо влада не допоможе забезпечити бронювання водіїв перевізникам, наслідки будуть дуже негативні для сфери перевезень

- розповів Мойсеєнко.

На запитання, чи надається бронювання для водіїв, Мойсеєнко відповів: "Документи подано, але рішення поки немає, більшість підприємств не підходять під критерії для бронювання водіїв, які встановила влада".

Додамо

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомляв Суспільному, що у Міністерстві інфраструктури сподіваються на зміни щодо бронювання водіїв. Там надіслали до Міністерства економіки список всіх професій в частині транспорту і загалом по міністерству відновлення, які потрібно, щоб були заброньовані. Загалом у бронюванні водіїв станом на 16 травня змін немає.

Водії, механіки, стрільці, оператори БпЛА, медики: в Міноборони назвали вакансії, на які найбільше потрібні люди в армії 07.05.24, 17:09 • 19876 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36