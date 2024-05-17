В Асоціації міжнародних автоперевізників заявляють, що працівники ТЦК зробили все можливе, щоб водії боялись їхати в рейси

Водії вантажівок відмовляються здійснювати рейси через страх і невизначеність при перетині блокпостів і кордонів. У кого були рейси за кордоном - залишають вантажівку з товаром і більше не повертаються, створюючи серйозні виклики для підприємств. Багато компаній тимчасово призупиняють діяльність, очікуючи на державне реагування і оцінюючи вплив нових законів. Про це розповів віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін у коментарі УНН.

Є ситуації, коли водії відмовляються вирушати в рейс через невизначеність стосовно проходження блокпостів та кордонів. Працівники ТЦК зробили все можливе, щоб водії боялись виїжджати - каже Балін.

Він розповідає, що були неодноразові випадки у Чернівецькій та Закарпатській областях, коли водіїв змушували залишати завантажені автомобілі.

Крім того, Балін прокоментував ситуацію з водіями, які доставляють вантажі за кордон і більше не повертаються додому: "Такі ситуації трапляються часто та давно. Посиленням мобілізаційних заходів спричинили шалений ріст таких випадків".

Голова Асоціації зазначає, що водії просто залишають вантажівки з товаром і не повертаються, що ставить підприємства у дуже скрутне становище. У таких випадках компаніям доводиться відправляти іншого водія, щоб завершити доставку товарів.

За його словами, щоб не ризикувати вантажівками та товаром багато компаній зупиняють свою діяльність на певний час, аби проаналізувати, що буде відбуватись далі.

"Або працівники ТЦК будуть в тупу виконувати свою норму і не дивитись на те, що це комерційний транспорт, який заробляє гроші та сплачує податки, тоді, врешті-решт, вищому керівництву держави доведеться звернути на це увагу, що таке "перегинання палки" можуть призвести до зупинки економіки в цілому", - сказав Балін.

За його словами вони надіслали звернення до уряду, але офіційної відповіді поки що не отримали.

Нагадаємо

24 перевізники були відключені Укртрансбезпекою від системи "Шлях" на 3 місяці за систематичне порушення правил перетину кордону.