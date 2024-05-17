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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 13:36  •  10830 просмотра

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Многие водители грузовиков отказываются от поездок за границу из-за страха и неопределенности на контрольно-пропускных пунктах и границах, некоторые из них оставляют загруженные грузовики и не возвращаются, что вынуждает компании временно приостанавливать деятельность в ожидании реакции правительства на влияние новых законов.

Водители грузовиков отказываются совершать рейсы из-за страха и неопределенности при пересечении блокпостов и границ. У кого были рейсы за границей - оставляют грузовик с товаром и больше не возвращаются, создавая серьезные вызовы для предприятий. Многие компании временно приостанавливают деятельность, ожидая государственного реагирования и оценивая влияние новых законов. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в комментарии УНН.

Есть ситуации, когда водители отказываются отправляться в рейс из-за неопределенности относительно прохождения блокпостов и границ. Работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись выезжать 

- говорит Балин.

Он рассказывает, что были неоднократные случаи в Черновицкой и Закарпатской областях, когда водителей заставляли оставлять загруженные автомобили.

Кроме того, Балин прокомментировал ситуацию с водителями, которые доставляют грузы за границу и больше не возвращаются домой: "Такие ситуации случаются часто и давно. Усилением мобилизационных мероприятий вызвали безумный рост таких случаев".

Председатель Ассоциации отмечает, что водители просто оставляют грузовики с товаром и не возвращаются, что ставит предприятия в очень затруднительное положение. В таких случаях компаниям приходится отправлять другого водителя, чтобы завершить доставку товаров.

По его словам, чтобы не рисковать грузовиками и товаром многие компании останавливают свою деятельность на время, чтобы проанализировать, что будет происходить дальше.

"Или работники ТЦК будут в тупую выполнять свою норму и не смотреть на то, что это коммерческий транспорт, который зарабатывает деньги и платит налоги, тогда, в конце концов, высшему руководству государства придется обратить на это внимание, что такое "перегибание палки" могут привести к остановке экономики в целом", - сказал Балин.

По его словам они направили обращение к правительству, но официального ответа пока не получили.

Напомним

24 перевозчика были отключены Укртрансбезопасностью от системы "Шлях" на 3 месяца за систематическое нарушение правил пересечения границы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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