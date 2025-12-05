МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026

Міжнародний валютний фонд назвав умови (prior action) на додаток до ухвалення Державного бюджету на 2026 рік для нової програми з Україною, про що заявила речниця МВФ Джулі Козак на брифінгу 4 грудня, пише УНН.

Деталі

Козак вказала, що 26 листопада персонал МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми EFF з потенційним доступом до 8,1 мільярда доларів США.

Програма залишається предметом завершення попередніх дій (prior action), отримання належних гарантій фінансування від донорів та, звичайно, схвалення Виконавчою радою МВФ - сказала Козак.

Вона прокоментувала у цьому контексті питання бюджету.

Ухвалення бюджету на 2026 рік було одним із попередніх дій (prior action), узгоджених з владою. Наразі команда оцінює повний текст бюджету, але попередня оцінка полягає в тому, що він загалом відповідає програмним зобов'язанням - зазначила речниця МВФ.

Також вона назвала інші попередні дії (prior action).

Окрім бюджету, про який я щойно згадала, деякі інші сфери включають податкову базу, розширення податкової бази шляхом ухвалення законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації ПДВ. Також було досягнуто згоди щодо заходів щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі - зазначила Козак.

З її слів, "влада дала зрозуміти, що вона залишається відданою порядку денному реформ, і це включає мобілізацію внутрішніх доходів, боротьбу з неформальною економікою, захист незалежних антикорупційних інституцій та реструктуризацію боргу для відновлення стійкості".

Реструктуризація боргу: Україна заявила, що її план обміну ВВП-варрантів – найкращий

"Щодо нової програми, влада, як я зазначала, підтвердила свою тверду відданість збереженню належним чином забезпеченого ресурсами та незалежного антикорупційного комплексу інституцій. Вони також погодилися продовжити реформи податкової та митної служб, зокрема шляхом призначення нового керівника митниці та вдосконалення ІТ-систем для підвищення ефективності, а також роботи над відновленням довіри громадськості, збільшенням доходів та, зрештою, підтримки реконструкції, яка знадобиться Україні. А з боку державних підприємств влада зобов'язалася покращити фінансове планування, звітність та аудит, а також реформувати процедури висування кандидатур для державних підприємств та державних банків", - розповіла речниця МВФ.

Національний банк України, зі слів речниці МВФ, "прагне знизити інфляцію, водночас забезпечуючи більшу гнучкість обмінного курсу для поглинання шоків та підтримки достатніх валютних резервів".

Щодо фінансування

"Що стосується фінансування, очікується, що програма каталізуватиме масштабну зовнішню підтримку, щоб допомогти закрити або повністю закрити дефіцит фінансування в Україні", - вела далі речниця МВФ.

З її слів, розмір дефіциту фінансування, який, за її інформацією "був темою деяких обговорень тут або питань, ми оцінюємо розмір дефіциту фінансування протягом дії програми в 136,5 мільярда доларів США". "Це протягом усього терміну дії програми. Зокрема, на 2026 рік, або, можливо, на період з 2026 по 2027 рік, ми оцінюємо залишковий дефіцит фінансування у 63 мільярди доларів. Отже, наше послання полягає в тому, що оперативні дії донорів є необхідними для того, щоб допомогти Україні фінансувати її великі фіскальні та зовнішні фінансові потреби та уникнути дефіциту ліквідності під час війни, що триває", - вказала Козак.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення

Щодо реструктуризації боргу

"Щодо деяких питань щодо ВВП-варантів, на цей момент щодо реструктуризації ВВП-варантів можу сказати, що ми взяли до уваги пропозицію української влади, яку вони зробили власникам варантів 1 грудня. Ми уважно стежимо за реакцією, а також аналізуємо запропоновані умови пропозиції", - повідомила речниця МВФ.

І, зі слів Козак, "як завжди, будь-яка угода про реструктуризацію боргу буде оцінюватися в контексті забезпечення стійкості боргу та, звичайно, забезпечення належного фінансування або гарантій фінансування, які знадобляться Україні в рамках програми".

Щодо боротьби з корупцією

"Щодо деяких більш конкретних питань щодо боротьби з корупцією, ми бачимо, що останні події в Україні ще раз підкреслюють важливість рішучої боротьби з корупцією в Україні, покращення управління та продовження реформування державних підприємств. Як ми вже говорили в минулому, Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, яка допоможе зрівняти умови гри в Україні", - вказала Козак.

Це, з її слів, "допоможе захистити державні ресурси; це покращить бізнес-клімат, а також допоможе Україні зрештою залучити приватні інвестиції".

"Це центральний елемент. Ці антикорупційні реформи є центральним елементом реформ для спільноти донорів загалом, на тлі того, як Україна прагне їхньої підтримки для критичного ремонту та післявоєнної відбудови, зрештою", - зазначила речниця МВФ.

Україна та МВФ досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на $8,2 млрд