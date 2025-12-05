МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026

Международный валютный фонд назвал условия (prior action) в дополнение к принятию Государственного бюджета на 2026 год для новой программы с Украиной, о чем заявила пресс-секретарь МВФ Джули Козак на брифинге 4 декабря, пишет УНН.

Козак указала, что 26 ноября персонал МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала относительно новой четырехлетней программы EFF с потенциальным доступом к 8,1 миллиарда долларов США.

Программа остается предметом завершения предварительных действий (prior action), получения надлежащих гарантий финансирования от доноров и, конечно, одобрения Исполнительным советом МВФ - сказала Козак.

Она прокомментировала в этом контексте вопрос бюджета.

Принятие бюджета на 2026 год было одним из предварительных действий (prior action), согласованных с властями. Сейчас команда оценивает полный текст бюджета, но предварительная оценка состоит в том, что он в целом соответствует программным обязательствам - отметила пресс-секретарь МВФ.

Также она назвала другие предварительные действия (prior action).

Помимо бюджета, о котором я только что упомянула, некоторые другие сферы включают налоговую базу, расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытие таможенных лазеек для импорта потребительских товаров и отмену льгот для регистрации НДС. Также было достигнуто соглашение относительно мер по борьбе с неформальной экономической деятельностью, в частности путем усиления конкуренции в сфере государственных закупок и устранения лазеек в действующем трудовом кодексе - отметила Козак.

По ее словам, "власти дали понять, что они остаются приверженными повестке дня реформ, и это включает мобилизацию внутренних доходов, борьбу с неформальной экономикой, защиту независимых антикоррупционных институтов и реструктуризацию долга для восстановления устойчивости".

"Что касается новой программы, власти, как я отмечала, подтвердили свою твердую приверженность сохранению надлежащим образом обеспеченного ресурсами и независимого антикоррупционного комплекса институтов. Они также согласились продолжить реформы налоговой и таможенной служб, в частности путем назначения нового руководителя таможни и совершенствования ИТ-систем для повышения эффективности, а также работы над восстановлением доверия общественности, увеличением доходов и, в конечном итоге, поддержки реконструкции, которая понадобится Украине. А со стороны государственных предприятий власти обязались улучшить финансовое планирование, отчетность и аудит, а также реформировать процедуры выдвижения кандидатур для государственных предприятий и государственных банков", - рассказала пресс-секретарь МВФ.

Национальный банк Украины, по словам пресс-секретаря МВФ, "стремится снизить инфляцию, одновременно обеспечивая большую гибкость обменного курса для поглощения шоков и поддержания достаточных валютных резервов".

Относительно финансирования

"Что касается финансирования, ожидается, что программа будет катализировать масштабную внешнюю поддержку, чтобы помочь закрыть или полностью закрыть дефицит финансирования в Украине", - продолжала пресс-секретарь МВФ.

По ее словам, размер дефицита финансирования, который, по ее информации, "был темой некоторых обсуждений здесь или вопросов, мы оцениваем размер дефицита финансирования в течение действия программы в 136,5 миллиарда долларов США". "Это в течение всего срока действия программы. В частности, на 2026 год, или, возможно, на период с 2026 по 2027 год, мы оцениваем остаточный дефицит финансирования в 63 миллиарда долларов. Итак, наше послание состоит в том, что оперативные действия доноров необходимы для того, чтобы помочь Украине финансировать ее большие фискальные и внешние финансовые потребности и избежать дефицита ликвидности во время продолжающейся войны", - указала Козак.

Относительно реструктуризации долга

"Что касается некоторых вопросов относительно ВВП-варрантов, на данный момент относительно реструктуризации ВВП-варрантов могу сказать, что мы приняли к сведению предложение украинских властей, которое они сделали владельцам варрантов 1 декабря. Мы внимательно следим за реакцией, а также анализируем предложенные условия предложения", - сообщила пресс-секретарь МВФ.

И, по словам Козак, "как всегда, любое соглашение о реструктуризации долга будет оцениваться в контексте обеспечения устойчивости долга и, конечно, обеспечения надлежащего финансирования или гарантий финансирования, которые понадобятся Украине в рамках программы".

Относительно борьбы с коррупцией

"Что касается некоторых более конкретных вопросов относительно борьбы с коррупцией, мы видим, что последние события в Украине еще раз подчеркивают важность решительной борьбы с коррупцией в Украине, улучшения управления и продолжения реформирования государственных предприятий. Как мы уже говорили в прошлом, Украине нужна надежная антикоррупционная архитектура, которая поможет уравнять условия игры в Украине", - указала Козак.

Это, по ее словам, "поможет защитить государственные ресурсы; это улучшит бизнес-климат, а также поможет Украине в конечном итоге привлечь частные инвестиции".

"Это центральный элемент. Эти антикоррупционные реформы являются центральным элементом реформ для сообщества доноров в целом, на фоне того, как Украина стремится к их поддержке для критического ремонта и послевоенного восстановления, в конечном итоге", - отметила пресс-секретарь МВФ.

