Реструктуризация долга: Украина заявила, что ее план обмена ВВП-варрантов – лучший

16:56 • 4966 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 14316 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 16584 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 28916 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 18023 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19198 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 19358 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 27920 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 45962 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36605 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзивы
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС12:47
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений13:45
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 14308 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 28908 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными4 декабря, 06:30
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Брюссель
Германия
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака1 декабря, 08:53
Реструктуризация долга: Украина заявила, что ее план обмена ВВП-варрантов – лучший

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Украина выступила против требований хедж-фондов по реструктуризации долга, заявив, что ее предложение обменять ВВП-варранты на 3,2 миллиарда долларов является лучшим возможным решением. Министерство финансов Украины уверено в своем предложении, которое должно восстановить устойчивость государственного долга.

Реструктуризация долга: Украина заявила, что ее план обмена ВВП-варрантов – лучший

На фоне обострения спора о реструктуризации долга Украина решительно выступила против требований крупных хедж-фондов, заявив, что ее предложение обменять ВВП-варранты на сумму 3,2 миллиарда долларов на новый класс облигаций является лучшим "возможным решением" для воюющей страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство финансов Украины заявило, что остается уверенным в своем предложении, начатом в понедельник, как лучшем способе выполнить давнее обязательство и восстановить устойчивость государственного долга.

Причина спора

ВВП-варранты – это сложные ценные бумаги, выплаты по которым зависят от темпов послевоенного экономического восстановления Украины. Хотя они были исключены из реструктуризации долга на 20 миллиардов долларов в прошлом году, сейчас Киев стремится урегулировать этот вопрос.

Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин04.09.24, 14:11 • 37066 просмотров

Группа держателей варрантов, в которую входят хедж-фонды Aurelius Capital Management и VR Capital Group, требует более выгодных условий обмена. В частности, инвесторы настаивают на защите от потенциальной дальнейшей реструктуризации.

Специальный комитет держателей варрантов заявил, что консенсус не достигнут, и призвал инвесторов "ждать дальнейшего общения", прежде чем соглашаться на условия Украины.

На рынке произошли колебания: суверенные долларовые облигации упали, а цена ВВП-варрантов выросла выше номинальной стоимости – самого высокого уровня с 2021 года.

Украина не смогла достичь соглашения о реструктуризации долга на $2,6 млрд - FT24.04.25, 12:38 • 5544 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Министерство финансов Украины
Bloomberg L.P.