Реструктуризация долга: Украина заявила, что ее план обмена ВВП-варрантов – лучший

На фоне обострения спора о реструктуризации долга Украина решительно выступила против требований крупных хедж-фондов, заявив, что ее предложение обменять ВВП-варранты на сумму 3,2 миллиарда долларов на новый класс облигаций является лучшим "возможным решением" для воюющей страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство финансов Украины заявило, что остается уверенным в своем предложении, начатом в понедельник, как лучшем способе выполнить давнее обязательство и восстановить устойчивость государственного долга.

Причина спора

ВВП-варранты – это сложные ценные бумаги, выплаты по которым зависят от темпов послевоенного экономического восстановления Украины. Хотя они были исключены из реструктуризации долга на 20 миллиардов долларов в прошлом году, сейчас Киев стремится урегулировать этот вопрос.

Группа держателей варрантов, в которую входят хедж-фонды Aurelius Capital Management и VR Capital Group, требует более выгодных условий обмена. В частности, инвесторы настаивают на защите от потенциальной дальнейшей реструктуризации.

Специальный комитет держателей варрантов заявил, что консенсус не достигнут, и призвал инвесторов "ждать дальнейшего общения", прежде чем соглашаться на условия Украины.

На рынке произошли колебания: суверенные долларовые облигации упали, а цена ВВП-варрантов выросла выше номинальной стоимости – самого высокого уровня с 2021 года.

