Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин

Украина завершила реструктуризацию государственных облигаций и гарантированных государством еврооблигаций на сумму 20,5 млрд долларов США, сократив долг на около $9 млрд, это позволит сэкономить $11,4 млрд в течение следующих трех лет и $22,8 млрд до 2033 года, сообщили в Минфине в среду, пишет УНН.

Детали

"Украина объявила об успешном завершении операции по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором", - сообщили в Минфине.

"Эта транзакция была осуществлена с целью восстановления долговой устойчивости, сохранения макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов государственного бюджета в условиях продолжения российской военной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Процесс реструктуризации, как отмечается, "включал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около 20,5 млрд долларов США (примерно 24 млрд долларов США с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 млрд долларов США".

"В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 млрд долларов США. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%). Это одно из крупнейших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга", - указали в Минфине.

Сообщается, что долговые выплаты уменьшаются на 93%, что "приведет к экономии 11,4 млрд долларов США в течение следующих трех лет". Кроме этого, расходы на обслуживание и погашение долга до 2033 года уменьшатся на 77%, что "позволит сэкономить в целом 22,8 млрд долларов США", добавили в министерстве.

Благодарен нашим инвесторам и партнерам из официального сектора за постоянную поддержку в течение процесса реструктуризации долга. Успешный результат является свидетельством конструктивного сотрудничества и общей приверженности долгосрочной макрофинансовой стабильности Украины. Несмотря на постоянные вызовы, вызванные российской агрессией, мы сделали решительный шаг для обеспечения финансовой устойчивости Украины. Таким образом, критические ресурсы будут направлены на то, на что они больше всего нужны, а именно безопасность и оборону. Укрепление доверия наших кредиторов и международного финансового сообщества продолжает быть нашим приоритетом, даже сейчас, когда мы преодолеваем беспрецедентные вызовы - прокомментировал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

"Это соглашение соответствует целям программы МВФ по устойчивости долга и было одобрено Группой кредиторов Украины", - указали в Минфине.

Реструктуризация, как отмечается, была выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Министерства финансов Украины.

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