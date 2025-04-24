Украина не смогла достичь соглашения о реструктуризации долга на $2,6 млрд - FT
Киев • УНН
Украина не смогла достичь соглашения с владельцами $2,6 млрд долга, на фоне необходимости выплаты $600 млн в мае. МВФ предостерегает, что эти варранты представляют риск для финпомощи.
Украина в четверг заявила, что не смогла достичь соглашения с владельцами $2,6 млрд своего долга, что подорвало ее надежды на реструктуризацию к дедлайну для платежа в следующем месяце, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Министерство финансов страны, как сообщается, заявило, что "рассмотрит все доступные варианты" после провала переговоров в Вашингтоне на этой неделе с владельцами так называемых ВВП-варрантов.
В прошлом месяце МВФ заявил, что "если с ними не разобраться", то эти варранты "представляют собой серьезный риск" для стабильности финансовой помощи, которая продолжается, в размере $15,5 млрд, и реструктуризации Киевом более $20 млрд облигаций в прошлом году.
Выплаты по варрантам привязаны к годовому экономическому росту Украины, который может резко восстановиться в случае прекращения огня с россией, отмечает издание.
"Киеву придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть выплачен в конце мая и зависит от показателей экономики 2023 года, если он не сможет вовремя достичь соглашения о реструктуризации", - говорится в публикации.
Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин04.09.24, 14:11 • 37024 просмотра