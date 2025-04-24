Украина не смогла достичь соглашения о реструктуризации долга на $2,6 млрд - FT

Украина в четверг заявила, что не смогла достичь соглашения с владельцами $2,6 млрд своего долга, что подорвало ее надежды на реструктуризацию к дедлайну для платежа в следующем месяце, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Министерство финансов страны, как сообщается, заявило, что "рассмотрит все доступные варианты" после провала переговоров в Вашингтоне на этой неделе с владельцами так называемых ВВП-варрантов.

В прошлом месяце МВФ заявил, что "если с ними не разобраться", то эти варранты "представляют собой серьезный риск" для стабильности финансовой помощи, которая продолжается, в размере $15,5 млрд, и реструктуризации Киевом более $20 млрд облигаций в прошлом году.

Выплаты по варрантам привязаны к годовому экономическому росту Украины, который может резко восстановиться в случае прекращения огня с россией, отмечает издание.

"Киеву придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть выплачен в конце мая и зависит от показателей экономики 2023 года, если он не сможет вовремя достичь соглашения о реструктуризации", - говорится в публикации.

Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин