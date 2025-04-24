Україна не змогла досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд - FT

Україна у четвер заявила, що не змогла досягти угоди з власниками $2,6 млрд свого боргу, що підірвало її надії на реструктуризацію до дедлайну для платежу наступного місяця, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Міністерство фінансів країни, як повідомляється, заявило, що "розгляне всі доступні варіанти" після провалу переговорів у Вашингтоні цього тижня з власниками так званих ВВП-варантів.

Минулого місяця МВФ заявив, що "якщо з ними не розібратися", то ці варранти "являють собою серйозний ризик" для стабільності фінансової допомоги, що триває, обсягом $15,5 млрд, і реструктуризації Києвом понад $20 млрд облігацій минулого року.

Виплати за варантами прив'язані до річного економічного зростання України, яке може різко відновитись у разі припинення вогню з росією, зазначає видання.

"Києву доведеться вирішити, чи мати дефолт із платежу обсягом близько 600 млн доларів, який має бути виплачено наприкінці травня і залежить від показників економіки 2023 року, якщо він не зможе вчасно досягти угоди про реструктуризацію", - ідеться у публікації.

Україна завершила реструктуризацію і скоротила борг на близько 9 млрд дол. - Мінфін