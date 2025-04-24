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Financial Times

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Україна не змогла досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд - FT

Київ • УНН

 • 1972 перегляди

Україна не змогла досягти угоди з власниками $2,6 млрд боргу, на тлі необхідності виплати $600 млн у травні. МВФ застерігає, що ці варранти становлять ризик для фіндопомоги.

Україна не змогла досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд - FT

Україна у четвер заявила, що не змогла досягти угоди з власниками $2,6 млрд свого боргу, що підірвало її надії на реструктуризацію до дедлайну для платежу наступного місяця, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Міністерство фінансів країни, як повідомляється, заявило, що "розгляне всі доступні варіанти" після провалу переговорів у Вашингтоні цього тижня з власниками так званих ВВП-варантів.

Минулого місяця МВФ заявив, що "якщо з ними не розібратися", то ці варранти "являють собою серйозний ризик" для стабільності фінансової допомоги, що триває, обсягом $15,5 млрд, і реструктуризації Києвом понад $20 млрд облігацій минулого року.

Виплати за варантами прив'язані до річного економічного зростання України, яке може різко відновитись у разі припинення вогню з росією, зазначає видання.

"Києву доведеться вирішити, чи мати дефолт із платежу обсягом близько 600 млн доларів, який має бути виплачено наприкінці травня і залежить від показників економіки 2023 року, якщо він не зможе вчасно досягти угоди про реструктуризацію", - ідеться у публікації.

Україна завершила реструктуризацію і скоротила борг на близько 9 млрд дол. - Мінфін04.09.24, 14:11 • 37024 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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