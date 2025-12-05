Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків

Українське законодавство досі не забороняє продаж енергетичних напоїв неповнолітнім, адже вони не входять до переліку товарів із обмеженим доступом для осіб до 18 років. Саме ця прогалина дозволяє підліткам безперешкодно купувати енергетики, що, за словами лікарів, робить ситуацію особливо небезпечною. Про те, як саме такі напої впливають на підлітків та наскільки це небезпечно, розповів кореспондентці УНН, серцево-судинний хірург Станіслав Фанта.

Сучасні підлітки сприймають енергетики як "нешкідливий спосіб підбадьоритися", але кардіохірург наголошує, що склад такого напою, створює навантаження на серцево-судинну систему, тим паче для організму, який ще розвивається. Крім того, медики дедалі частіше фіксують випадки, коли після вживання енергетиків діти або молоді люди потрапляють до лікарні зі скаргами на серце.

Там, зазвичай, містяться вкрай високі дози кофеїну, адреностимуляторів та надвисокі дози цукру. Така комбінація може короткочасно підвищити витривалість, але для дитини вона є негативною і вкрай небезпечною. Кофеїн спричиняє підвищення частоти серцевих скорочень, тиску та може викликати спазм судин. Саме ці процеси нерідко стають причиною серцевих ускладнень у підлітків - пояснює Станіслав Фанта.

Наслідки дії стимуляторів інколи проявляються миттєво - у вигляді перебоїв у роботі серця чи різкого серцебиття. Також, серцево-судинний хірург зазначає, що кофеїн у таких дозуваннях, як в банці енергетика, може призвести до зневоднення і "загущення" крові. Це може підвищувати ризик тромбоутворення та провокувати тяжкі порушення кровообігу. Лікарі навіть фіксували інфаркти у дуже молодих пацієнтів через вживання енергетиків.

У практиці були випадки, коли 22-річного та 26-річного пацієнтів доставляли з інфарктом міокарда. Коронарні судини в них були інтактні, інфаркт виник через спазм судин, так звана MINOCA. Один із пацієнтів випив сім банок енергетика за короткий час. Це спровокувало спазм, і як наслідок: інфаркт - розповідає лікар.

Крім того, деякі підлітки іноді навіть не здогадуються, що мають вроджені особливості серцевої провідності, які самі по собі не викликають симптомів. Утім, на тлі стимуляторів ці приховані стани можуть стати критичними. Саме енергетики можуть бути "пусковим механізмом" для перших загрозливих епізодів.

У підлітків нерідко бувають недіагностовані вроджені особливості провідної системи серця. Без енергетиків вони часто не становлять загрози, але після їхнього прийому можуть викликати небезпечні надшлуночкові аритмії. У деяких випадках це стає прямою загрозою життю - застерігає серцево-судинний хірург.

У європейських зернових продуктах виявили високий рівень токсичної "вічної хімічної речовини"

Не менш критичним є ризик формування залежності. Після періодичного вживання енергетиків, організм звикає до високих доз стимуляторів і перестає самостійно виробляти достатню кількість природних активуючих речовин. Підліток починає відчувати втому, дратівливість, "провали" у концентрації, і тягнеться за новою банкою. Це формує замкнене коло, яке важко розірвати.

Після короткого сплеску виникає потреба в новій дозі, тому що власні гормональні механізми пригнічуються. Це схоже на залежність: без енергетика людина відчуває нестачу сил. Для підлітка це особливо небезпечно, адже організм ще формується - підкреслює Фанта.

Окреме питання – заявлені на обгортці вітаміни у складі енергетиків, якими виробники намагаються створити ілюзію "корисності". Лікар каже, що навіть якщо вітаміни там і є, то їхня форма та біодоступність під великим питанням. До того ж вони не компенсують шкідливий вплив кофеїну та цукру.

Навіть якщо ці вітаміни додані, треба дивитися на їхню форму й дозування. Більшість синтетичних вітамінів у таких напоях просто не засвоюється і не приносить користі. Це лише маркетинг - пояснює кардіохірург.

Тривале щоденне споживання енергетиків може спричинити не лише серцеві порушення, а й діабет другого типу у майбутньому, через підвищене навантаження на підшлункову залозу та коливання рівня інсуліну, каже лікар.

Регулярне вживання підвищує ризик діабету, нечутливості до інсуліну, перепадів настрою. Підліток починає думати, що без енергетика знесилений, хоча це лише наслідок біохімічних процесів, які викликає сам напій - зазначає Фанта.

Як підсумовує лікар, безпечних доз для дорослих і підлітків не існує. У багатьох випадках навіть одна банка може стати тригером небезпечної реакції.

"Як 35 еспресо": у ЄС розглядають можливість регулювання енергетиків для неповнолітніх