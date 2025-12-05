$42.180.02
49.230.00
ukenru
Ексклюзив
07:29 • 236 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 14547 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 26306 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 23512 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 40270 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29340 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44223 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23451 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22660 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22847 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 9516 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 4398 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 10399 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 14905 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 11046 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 3340 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 40270 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 34320 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44223 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 50996 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Брюссель
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 1008 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 15952 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 29757 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30663 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75265 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
Золото

Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Кардіохірург Станіслав Фанта розповів про небезпеку енергетиків для підлітків, які спричиняють навантаження на серцево-судинну систему, зневоднення та ризик тромбоутворення. Законодавча прогалина дозволяє неповнолітнім безперешкодно купувати ці напої, що призводить до інфарктів та розвитку діабету.

Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків

Українське законодавство досі не забороняє продаж енергетичних напоїв неповнолітнім, адже вони не входять до переліку товарів із обмеженим доступом для осіб до 18 років. Саме ця прогалина дозволяє підліткам безперешкодно купувати енергетики, що, за словами лікарів, робить ситуацію особливо небезпечною. Про те, як саме такі напої впливають на підлітків та наскільки це небезпечно, розповів кореспондентці УНН, серцево-судинний хірург Станіслав Фанта.

Сучасні підлітки сприймають енергетики як "нешкідливий спосіб підбадьоритися", але кардіохірург наголошує, що склад такого напою, створює навантаження на серцево-судинну систему, тим паче для організму, який ще розвивається. Крім того, медики дедалі частіше фіксують випадки, коли після вживання енергетиків діти або молоді люди потрапляють до лікарні зі скаргами на серце.

Там, зазвичай, містяться вкрай високі дози кофеїну, адреностимуляторів та надвисокі дози цукру. Така комбінація може короткочасно підвищити витривалість, але для дитини вона є негативною і вкрай небезпечною. Кофеїн спричиняє підвищення частоти серцевих скорочень, тиску та може викликати спазм судин. Саме ці процеси нерідко стають причиною серцевих ускладнень у підлітків

- пояснює Станіслав Фанта.

Наслідки дії стимуляторів інколи проявляються миттєво - у вигляді перебоїв у роботі серця чи різкого серцебиття. Також, серцево-судинний хірург зазначає, що кофеїн у таких дозуваннях, як в банці енергетика, може призвести до зневоднення і "загущення" крові. Це може підвищувати ризик тромбоутворення та провокувати тяжкі порушення кровообігу. Лікарі навіть фіксували інфаркти у дуже молодих пацієнтів через вживання енергетиків.

У практиці були випадки, коли 22-річного та 26-річного пацієнтів доставляли з інфарктом міокарда. Коронарні судини в них були інтактні, інфаркт виник через спазм судин, так звана MINOCA. Один із пацієнтів випив сім банок енергетика за короткий час. Це спровокувало спазм, і як наслідок: інфаркт

- розповідає лікар.

Крім того, деякі підлітки іноді навіть не здогадуються, що мають вроджені особливості серцевої провідності, які самі по собі не викликають симптомів. Утім, на тлі стимуляторів ці приховані стани можуть стати критичними. Саме енергетики можуть бути "пусковим механізмом" для перших загрозливих епізодів.

У підлітків нерідко бувають недіагностовані вроджені особливості провідної системи серця. Без енергетиків вони часто не становлять загрози, але після їхнього прийому можуть викликати небезпечні надшлуночкові аритмії. У деяких випадках це стає прямою загрозою життю

- застерігає серцево-судинний хірург.

У європейських зернових продуктах виявили високий рівень токсичної "вічної хімічної речовини"04.12.25, 15:31 • 3202 перегляди

Не менш критичним є ризик формування залежності. Після періодичного вживання енергетиків, організм звикає до високих доз стимуляторів і перестає самостійно виробляти достатню кількість природних активуючих речовин. Підліток починає відчувати втому, дратівливість, "провали" у концентрації, і тягнеться за новою банкою. Це формує замкнене коло, яке важко розірвати.

Після короткого сплеску виникає потреба в новій дозі, тому що власні гормональні механізми пригнічуються. Це схоже на залежність: без енергетика людина відчуває нестачу сил. Для підлітка це особливо небезпечно, адже організм ще формується

- підкреслює Фанта.

Окреме питання – заявлені на обгортці вітаміни у складі енергетиків, якими виробники намагаються створити ілюзію "корисності". Лікар каже, що навіть якщо вітаміни там і є, то їхня форма та біодоступність під великим питанням. До того ж вони не компенсують шкідливий вплив кофеїну та цукру.

Навіть якщо ці вітаміни додані, треба дивитися на їхню форму й дозування. Більшість синтетичних вітамінів у таких напоях просто не засвоюється і не приносить користі. Це лише маркетинг

- пояснює кардіохірург.

Тривале щоденне споживання енергетиків може спричинити не лише серцеві порушення, а й діабет другого типу у майбутньому, через підвищене навантаження на підшлункову залозу та коливання рівня інсуліну, каже лікар.

Регулярне вживання підвищує ризик діабету, нечутливості до інсуліну, перепадів настрою. Підліток починає думати, що без енергетика знесилений, хоча це лише наслідок біохімічних процесів, які викликає сам напій

- зазначає Фанта.

Як підсумовує лікар, безпечних доз для дорослих і підлітків не існує. У багатьох випадках навіть одна банка може стати тригером небезпечної реакції. 

"Як 35 еспресо": у ЄС розглядають можливість регулювання енергетиків для неповнолітніх04.12.25, 08:49 • 3612 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я