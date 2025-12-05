Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков

Украинское законодательство до сих пор не запрещает продажу энергетических напитков несовершеннолетним, ведь они не входят в перечень товаров с ограниченным доступом для лиц до 18 лет. Именно этот пробел позволяет подросткам беспрепятственно покупать энергетики, что, по словам врачей, делает ситуацию особенно опасной. О том, как именно такие напитки влияют на подростков и насколько это опасно, рассказал корреспондентке УНН, сердечно-сосудистый хирург Станислав Фанта.

Современные подростки воспринимают энергетики как "безвредный способ взбодриться", но кардиохирург отмечает, что состав такого напитка создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, тем более для организма, который еще развивается. Кроме того, медики все чаще фиксируют случаи, когда после употребления энергетиков дети или молодые люди попадают в больницу с жалобами на сердце.

Там, как правило, содержатся крайне высокие дозы кофеина, адреностимуляторов и сверхвысокие дозы сахара. Такая комбинация может кратковременно повысить выносливость, но для ребенка она является негативной и крайне опасной. Кофеин вызывает повышение частоты сердечных сокращений, давления и может вызвать спазм сосудов. Именно эти процессы нередко становятся причиной сердечных осложнений у подростков - объясняет Станислав Фанта.

Последствия действия стимуляторов иногда проявляются мгновенно - в виде перебоев в работе сердца или резкого сердцебиения. Также, сердечно-сосудистый хирург отмечает, что кофеин в таких дозировках, как в банке энергетика, может привести к обезвоживанию и "сгущению" крови. Это может повышать риск тромбообразования и провоцировать тяжелые нарушения кровообращения. Врачи даже фиксировали инфаркты у очень молодых пациентов из-за употребления энергетиков.

В практике были случаи, когда 22-летнего и 26-летнего пациентов доставляли с инфарктом миокарда. Коронарные сосуды у них были интактны, инфаркт возник из-за спазма сосудов, так называемая MINOCA. Один из пациентов выпил семь банок энергетика за короткое время. Это спровоцировало спазм, и как следствие: инфаркт - рассказывает врач.

Кроме того, некоторые подростки иногда даже не догадываются, что имеют врожденные особенности сердечной проводимости, которые сами по себе не вызывают симптомов. Впрочем, на фоне стимуляторов эти скрытые состояния могут стать критическими. Именно энергетики могут быть "пусковым механизмом" для первых угрожающих эпизодов.

У подростков нередко бывают недиагностированные врожденные особенности проводящей системы сердца. Без энергетиков они часто не представляют угрозы, но после их приема могут вызвать опасные наджелудочковые аритмии. В некоторых случаях это становится прямой угрозой жизни - предостерегает сердечно-сосудистый хирург.

Не менее критичным является риск формирования зависимости. После периодического употребления энергетиков, организм привыкает к высоким дозам стимуляторов и перестает самостоятельно вырабатывать достаточное количество природных активирующих веществ. Подросток начинает чувствовать усталость, раздражительность, "провалы" в концентрации, и тянется за новой банкой. Это формирует замкнутый круг, который трудно разорвать.

После короткого всплеска возникает потребность в новой дозе, потому что собственные гормональные механизмы подавляются. Это похоже на зависимость: без энергетика человек испытывает недостаток сил. Для подростка это особенно опасно, ведь организм еще формируется - подчеркивает Фанта.

Отдельный вопрос – заявленные на обертке витамины в составе энергетиков, которыми производители пытаются создать иллюзию "полезности". Врач говорит, что даже если витамины там и есть, то их форма и биодоступность под большим вопросом. К тому же они не компенсируют вредное влияние кофеина и сахара.

Даже если эти витамины добавлены, надо смотреть на их форму и дозировку. Большинство синтетических витаминов в таких напитках просто не усваивается и не приносит пользы. Это лишь маркетинг - объясняет кардиохирург.

Длительное ежедневное потребление энергетиков может вызвать не только сердечные нарушения, но и диабет второго типа в будущем, из-за повышенной нагрузки на поджелудочную железу и колебания уровня инсулина, говорит врач.

Регулярное употребление повышает риск диабета, нечувствительности к инсулину, перепадов настроения. Подросток начинает думать, что без энергетика обессилен, хотя это лишь следствие биохимических процессов, которые вызывает сам напиток - отмечает Фанта.

Как подытоживает врач, безопасных доз для взрослых и подростков не существует. Во многих случаях даже одна банка может стать триггером опасной реакции.

