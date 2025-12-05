$42.180.02
Эксклюзив
07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПД 4 декабря, 23:00
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters 5 декабря, 01:33
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель 02:35
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей 03:32
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру 04:03
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет 4 декабря, 12:21
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными 4 декабря, 06:30
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого 4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году 4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню 3 декабря, 09:06
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит 1 декабря, 10:58
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Кардиохирург Станислав Фанта рассказал об опасности энергетиков для подростков, которые вызывают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, обезвоживание и риск тромбообразования. Законодательный пробел позволяет несовершеннолетним беспрепятственно покупать эти напитки, что приводит к инфарктам и развитию диабета.

Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков

Украинское законодательство до сих пор не запрещает продажу энергетических напитков несовершеннолетним, ведь они не входят в перечень товаров с ограниченным доступом для лиц до 18 лет. Именно этот пробел позволяет подросткам беспрепятственно покупать энергетики, что, по словам врачей, делает ситуацию особенно опасной. О том, как именно такие напитки влияют на подростков и насколько это опасно, рассказал корреспондентке УНН, сердечно-сосудистый хирург Станислав Фанта.

Современные подростки воспринимают энергетики как "безвредный способ взбодриться", но кардиохирург отмечает, что состав такого напитка создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, тем более для организма, который еще развивается. Кроме того, медики все чаще фиксируют случаи, когда после употребления энергетиков дети или молодые люди попадают в больницу с жалобами на сердце.

Там, как правило, содержатся крайне высокие дозы кофеина, адреностимуляторов и сверхвысокие дозы сахара. Такая комбинация может кратковременно повысить выносливость, но для ребенка она является негативной и крайне опасной. Кофеин вызывает повышение частоты сердечных сокращений, давления и может вызвать спазм сосудов. Именно эти процессы нередко становятся причиной сердечных осложнений у подростков

- объясняет Станислав Фанта.

Последствия действия стимуляторов иногда проявляются мгновенно - в виде перебоев в работе сердца или резкого сердцебиения. Также, сердечно-сосудистый хирург отмечает, что кофеин в таких дозировках, как в банке энергетика, может привести к обезвоживанию и "сгущению" крови. Это может повышать риск тромбообразования и провоцировать тяжелые нарушения кровообращения. Врачи даже фиксировали инфаркты у очень молодых пациентов из-за употребления энергетиков.

В практике были случаи, когда 22-летнего и 26-летнего пациентов доставляли с инфарктом миокарда. Коронарные сосуды у них были интактны, инфаркт возник из-за спазма сосудов, так называемая MINOCA. Один из пациентов выпил семь банок энергетика за короткое время. Это спровоцировало спазм, и как следствие: инфаркт

- рассказывает врач.

Кроме того, некоторые подростки иногда даже не догадываются, что имеют врожденные особенности сердечной проводимости, которые сами по себе не вызывают симптомов. Впрочем, на фоне стимуляторов эти скрытые состояния могут стать критическими. Именно энергетики могут быть "пусковым механизмом" для первых угрожающих эпизодов.

У подростков нередко бывают недиагностированные врожденные особенности проводящей системы сердца. Без энергетиков они часто не представляют угрозы, но после их приема могут вызвать опасные наджелудочковые аритмии. В некоторых случаях это становится прямой угрозой жизни

- предостерегает сердечно-сосудистый хирург.

В европейских зерновых продуктах обнаружен высокий уровень токсичного «вечного химического вещества» 04.12.25, 15:31

Не менее критичным является риск формирования зависимости. После периодического употребления энергетиков, организм привыкает к высоким дозам стимуляторов и перестает самостоятельно вырабатывать достаточное количество природных активирующих веществ. Подросток начинает чувствовать усталость, раздражительность, "провалы" в концентрации, и тянется за новой банкой. Это формирует замкнутый круг, который трудно разорвать.

После короткого всплеска возникает потребность в новой дозе, потому что собственные гормональные механизмы подавляются. Это похоже на зависимость: без энергетика человек испытывает недостаток сил. Для подростка это особенно опасно, ведь организм еще формируется

- подчеркивает Фанта.

Отдельный вопрос – заявленные на обертке витамины в составе энергетиков, которыми производители пытаются создать иллюзию "полезности". Врач говорит, что даже если витамины там и есть, то их форма и биодоступность под большим вопросом. К тому же они не компенсируют вредное влияние кофеина и сахара.

Даже если эти витамины добавлены, надо смотреть на их форму и дозировку. Большинство синтетических витаминов в таких напитках просто не усваивается и не приносит пользы. Это лишь маркетинг

- объясняет кардиохирург.

Длительное ежедневное потребление энергетиков может вызвать не только сердечные нарушения, но и диабет второго типа в будущем, из-за повышенной нагрузки на поджелудочную железу и колебания уровня инсулина, говорит врач.

Регулярное употребление повышает риск диабета, нечувствительности к инсулину, перепадов настроения. Подросток начинает думать, что без энергетика обессилен, хотя это лишь следствие биохимических процессов, которые вызывает сам напиток

- отмечает Фанта.

Как подытоживает врач, безопасных доз для взрослых и подростков не существует. Во многих случаях даже одна банка может стать триггером опасной реакции. 

"Как 35 эспрессо": в ЕС рассматривают возможность регулирования энергетиков для несовершеннолетних 04.12.25, 08:49

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье