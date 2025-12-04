В европейских зерновых продуктах обнаружен высокий уровень токсичного «вечного химического вещества»

$42.200.13
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
В европейских зерновых продуктах обнаружен высокий уровень токсичного «вечного химического вещества»

Киев • УНН

 • 890 просмотра

В европейских зерновых продуктах, в частности в хлопьях для завтрака, обнаружены высокие концентрации трифторуксусной кислоты (ТФК). Это токсичное вещество, продукт распада пестицидов, может вредить репродуктивной функции, щитовидной железе, печени и иммунной системе.

В европейских зерновых продуктах обнаружен высокий уровень токсичного «вечного химического вещества»

Токсичное «вечное химическое вещество» — трифторуксусная кислота (ТФК) — в высоких концентрациях обнаружено в зерновых продуктах по всей Европе. Согласно новому исследованию Сети действий по пестицидам Европы (PAN), наиболее загрязненными оказались хлопья для завтрака, где средняя концентрация ТФК в 100 раз выше, чем в водопроводной воде. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

ТФК является продуктом распада пестицидов, содержащих пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС). Эти химикаты известны как «вечные», поскольку могут оставаться в почве и воде столетиями. Исследование, проведенное в 16 европейских странах, показало наличие ТФК в 81,5% протестированных образцов, включая хлопья, хлеб, макароны и муку.

"Черный грибок" из Чернобыля может защитить астронавтов от радиации - ученые02.12.25, 01:38 • 6530 просмотров

ТФК является репротоксичной, что может вредить репродуктивной функции и развитию плода. Также вещество негативно влияет на щитовидную железу, печень и иммунную систему.

Самые высокие уровни загрязнения обнаружили в пшеничных продуктах, в частности в ирландских хлопьях для завтрака и цельнозерновом хлебе из Бельгии и Германии.

Минздрав предупреждает: снотворные без рецепта могут вредить сну и здоровью02.12.25, 18:08 • 3034 просмотра

Активисты PAN подчеркивают, что правительства должны немедленно установить более строгие нормы содержания ТФК и запретить все пестициды на основе ПФАС, чтобы остановить дальнейшее загрязнение пищевой цепи.

Наши выводы подчеркивают настоятельную необходимость немедленного запрета пестицидов на основе перфторированных жирных кислот, чтобы остановить дальнейшее загрязнение пищевой цепи 

— отметила Саломе Руанель, сотрудник по вопросам политики PAN Europe.

Загадочное голубое вещество, найденное глубоко в Тихом океане, может объяснить происхождение жизни - ученые13.11.25, 20:44 • 6481 просмотр

Степан Гафтко

