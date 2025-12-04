В европейских зерновых продуктах обнаружен высокий уровень токсичного «вечного химического вещества»

Токсичное «вечное химическое вещество» — трифторуксусная кислота (ТФК) — в высоких концентрациях обнаружено в зерновых продуктах по всей Европе. Согласно новому исследованию Сети действий по пестицидам Европы (PAN), наиболее загрязненными оказались хлопья для завтрака, где средняя концентрация ТФК в 100 раз выше, чем в водопроводной воде. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

ТФК является продуктом распада пестицидов, содержащих пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС). Эти химикаты известны как «вечные», поскольку могут оставаться в почве и воде столетиями. Исследование, проведенное в 16 европейских странах, показало наличие ТФК в 81,5% протестированных образцов, включая хлопья, хлеб, макароны и муку.

ТФК является репротоксичной, что может вредить репродуктивной функции и развитию плода. Также вещество негативно влияет на щитовидную железу, печень и иммунную систему.

Самые высокие уровни загрязнения обнаружили в пшеничных продуктах, в частности в ирландских хлопьях для завтрака и цельнозерновом хлебе из Бельгии и Германии.

Активисты PAN подчеркивают, что правительства должны немедленно установить более строгие нормы содержания ТФК и запретить все пестициды на основе ПФАС, чтобы остановить дальнейшее загрязнение пищевой цепи.

Наши выводы подчеркивают настоятельную необходимость немедленного запрета пестицидов на основе перфторированных жирных кислот, чтобы остановить дальнейшее загрязнение пищевой цепи — отметила Саломе Руанель, сотрудник по вопросам политики PAN Europe.

